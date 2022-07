Frasi e Immagini Buongiorno e Buon Venerdì: le più belle del 8 Luglio 2022

Buongiorno e buon fine settimana, possa il vostro venerdì mattina essere prospero e rigoglioso.

La nostra nuova selezione di Frasi del Buongiorno e Immagini buon venerdì, ti permetterà di riflettere su una fantastica settimana che ti è passata. Godere!

Non c’è un giorno come il venerdì in tutta la settimana. Il venerdì è uno dei giorni più piacevoli della settimana per molte persone, perché è l’ultimo giorno della settimana lavorativa e l’ultimo giorno della settimana scolastica.

Il venerdì è meraviglioso perché ci permette di prenderci del tempo per riflettere sulla meravigliosa settimana che è passata.

Annuncia anche l’arrivo del fine settimana, quando siamo liberi dalle responsabilità del lavoro e della scuola.

La maggior parte delle persone non vede l’ora che arrivi il fine settimana con anticipazione e un sorriso sul viso. Dal lunedì al giovedì, molto probabilmente sei andato a letto presto.

Il venerdì, tuttavia, hai la libertà di andare a letto a qualsiasi ora desideri perché non ti verrà richiesto di svegliarti a un’ora presto il giorno seguente.

Frasi Buongiorno e Immagini Buon Venerdì: le più belle del 8 Luglio 2022

“Il venerdì è un giorno per finire i tuoi obiettivi per la settimana. È un giorno per celebrare ciò che avete deciso di realizzare all’inizio della settimana. Ben fatto. “- Byron Pulsifer

3. “Metti giù le matite e chiudi i libri. Niente più insegnanti, niente più scuola, siete liberi! Vai sdraiato al sole o guarda un film. È venerdì, ti meriti una pausa.

buon venerdì citazioni di benvenuto al weekend

5. “Venerdì pomeriggio sembra il paradiso.” – El Fuego

6. “Per la maggior parte degli americani, il venerdì pomeriggio è pieno di anticipazione positiva del fine settimana. A Washington, è dove i funzionari governativi scaricano storie che vogliono seppellire.

7. “I datori di lavoro sono più felici il lunedì. I dipendenti sono più felici il venerdì.

8. “La musica suona sempre meglio il venerdì.” – Lou Brutus

9. “Alzi la mano chi è pronto a fare qualcosa di cui ti pentirai questo fine settimana. Andate avanti! Hai la mia benedizione.

10. “È sempre difficile tenere il venerdì confinato dentro di sé… tendono a riversarsi…”- Parag Tipnis

Spero che la tua giornata sia luminosa e bella come fai la vita degli altri. Buongiorno cara.

Sai di essere una delle persone più amate della mia vita. Apprezzo molto la nostra amicizia. Avevo bisogno di fartelo sapere. Buongiorno caro amico.

Ehi amico! È un nuovo giorno. Un giorno per fare la differenza. Sai che ho le tue spalle. Buongiorno.