Freezer a pozzetto: guida all’acquisto

Il congelatore è un elettrodomestico presente in quasi tutte le case. La scelta al momento dell’acquisto però non è così semplice, in quanto sul mercato sono presenti tante tipologie.

Esistono congelatori verticali e orizzontali o freezer a pozzetto. Questi ultimi sono la soluzione giusta per chi necessita di tanto spazio dove conservare gli alimenti. Perfetti quindi per le famiglie numerose o per le piccole aziende.

I freezer a pozzetto sono spesso dotati di tecnologie all’avanguardia che permettono un’ottimale conservazione degli alimenti e un basso consumo energetico.

Freezer a pozzetto o verticale: quale scegliere

Chi necessita di acquistare un nuovo congelatore, si trova di fronte ad una scelta: quello verticale o quello a pozzetto? La prima tipologia è quella più conosciuta, la seconda invece si sta affermando per la sua grande convenienza in termini di spazio di conservazione dei cibi. I vantaggi di un freezer a pozzetto sono molteplici, infatti questo modello di congelatore è sempre più scelto rispetto agli anni precedenti in cui il congelatore verticale era la tipologia più utilizzata.

Il primo beneficio di un congelatore a pozzetto e la capienza, in quanto l’assenza di cassetti e la profondità rendono questo modello più spazioso di quello verticale.

Inoltre, ci sono anche vantaggi legati al consumo. Infatti, l’apertura a ribalta permette uno scambio di energia minore e di conseguenza una minima dispersione energetica.

Gli elementi da valutare

Prima di acquisire un freezer a pozzetto ci sono diversi elementi da considerare. Ogni modello ha delle proprie caratteristiche, che devono far fronte alle particolari esigenze del consumatore.

In base al numero di persone che vivono in un’abitazione la capienza è un elemento importante da considerare: la grandezza minima è di 50 litri e va bene per una, massimo 2 persone. Altri modelli hanno una capienza di 500 litri, adatti a 10 persone. Struttura interna: i congelatori a pozzetto non hanno cassetti interni ma possono comunque essere organizzati in diverse sezioni, grazie a dei separatori e cestini In questo modo è possibile suddividere i diversi cibi in modo da trovarli facilmente. Consumi: i freezer a pozzetto hanno un consumo ridotto, perché lo scambio di energia dovuto alla continua apertura è basso. Ovviamente però non tutti consumano allo stesso modo. Le classi energetiche più indicate per consumare meno sono tutte quelle comprese nella fascia che va dalla classe A alla classe A+++. Funzione No Frost: questa funzione garantisce una veloce ed efficace sbrinatura ed evita che si formi il ghiaccio all’interno. In questo modo si evita di sprecare tempo per la pulizia. Funzione autonomia: questo permette di mantenere la temperatura costante per alcuni giorni anche in caso di black out. In questo modo si riuscirà a evitare di buttare il cibo che altrimenti risulterebbe scongelato nel giro di poche ore.

I prezzi

Quando bisogna fare un acquisto la prima cosa a cui si presta attenzione è il prezzo.

Bisogna fare un’analisi del rapporto qualità-prezzo in modo da scegliere un modello che sia di buona qualità, evitando di dover riacquistare l’elettrodomestico dopo poco tempo e che abbia una buona classe energetica al fine di evitare un elevato consumo di energia che farebbe lievitare i costi delle bollette relative alle utenze domestiche.

Un altro aspetto da considerare è il periodo di garanzia concesso dalla casa produttrice, in modo da essere coperti da eventuali malfunzionamenti dovuti a difetti strutturali che potrebbero verificarsi dopo poco tempo dall’acquisto.

Infine bisogna considerare tutte le funzionalità tecnologiche di cui l’elettrodomestico è dotato; queste fanno aumentare il prezzo offrendoci però un prodotto più all’avanguardia e con funzioni utili ad una conservazione ottimale degli alimenti.