Il fumo diminuisce l’appetito: è ufficiale

Un luogo comune sul vizio del tabacco vuole che eliminare il vizio del fumo porti ad un aumento di peso. Una conseguenza imputata alla cosiddetta fame nervosa conseguente alla crisi da astinenza. Non portando più alla bocca le sigarette, il cervello necessita comunque che questo gesto venga ripetuto, mettendo tra le labbra caramelle, dolci e snack al posto delle classiche bionde.

Fumo sigaretta e appetito

Qualcuno quindi potrebbe chiedersi che tra gli effetti del fumo c’è anche quello di far dimagrire. In effetti, un fondo di verità sembrerebbe invece esistere. Secondo uno studio dell’università Harokopio di Atene, il consumo di tabacco è collegato a una riduzione di apporto calorico: il fumatore, infatti, assume in media di 152 calorie al giorno in meno a pasto rispetto a chi non fuma.

Per giungere a questa conclusione, i ricercatori greci hanno condotto una sperimentazione su 14 fumatori abituali, mettendoli di fronte ad un buffet a cui potevano attingere all’infinito. I ricercatori hanno notato come l’approccio al tavolo imbandito fosse meno famelico se avveniva subito dopo aver inalato il fumo di sigarette.

Quindi, sebbene il nesso metabolico e psicologico tra questa abitudine e il controllo del peso non sia stato ancora indagato nello specifico, l’ipotesi è che il fumo vada ad incidere sull’ormone dell’appetito. Teoria suffragata dagli esami del sangue condotti sui volontari, che presentavano una concentrazione minore dell’ormone chiamato grelina, quando avevano appena indugiato nel vizio del tabacco. Posti di fronte allo stesso buffet dopo un giorno d’astinenza, i soggetti davano maggior sfogo alla gola.

Il fumo fa male

Sgombriamo subito il campo da equivoci: fumare fa male, senza attenuanti. Cosa provoca il fumo è ormai ben noto: i danni del fumo sono provati scientificamente e possono essere molto gravi. Come riporta la scritta sui pacchetti, il fumo uccide. Quindi imparare come si fuma anche solo per arrivare a fumare una sigaretta al giorno, con l’intento di cercare di tenere sotto controllo il peso, è una pessima idea.

Anche perché non è detto che funzioni. Gli attacchi di fame hanno origini diverse, molte di tipo psicologico. Se non si risolvono quelli, non c’è modo di ingannare l’organismo; certo non con il fumo di sigaretta.

La dipendenza

Il punto piuttosto è un altro: tra gli effetti fumo c’è quello anoressizzante, uno dei motivi principali per cui spesso è così difficile smettere di fumare. Soprattutto per le donne che magari hanno iniziato a fumare da adolescenti, e sono consapevoli che abbandonare questa pessima abitudine potrebbe portare ad un aumento di peso. In media, le persone che smettono di fumare aumentano anche dieci chili nei cinque anni successivi all’ultima sigaretta: un incremento effettivamente significativo, che merita di essere indagato.

C’è però un altro aspetto di cui tenere conto. La riduzione dell’appettto diventa grave per quelle persone, adolescenti soprattutto, che hanno problemi col cibo; così fra i danni fumo rischia di rientrare anche il disturbo alimentare.

Insomma le conseguenze del fumo negative sono veramente tante, dalla tosse da fumo all’aumento di rischio di avere un tumore. Non vale proprio la pena accendere una sigaretta, per cercare di risurre l’apporto calorico.