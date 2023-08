Funerali Carlo Mazzone: dove e quando si celebrano

La morte di Carlo Mazzone ci porta a parlare anche del funerale. Dove e quando si svolgeranno le esequie? La messa sarà celebrata domani lunedì 21 agosto ad Ascoli Piceno nella Chiesa di San Francesco precisamente alle 16.30. Il corpo, come disposto dalla famiglia, sarà tumulato nel cimitero civico della città marchigiana che era diventata la seconda casa dell’allenatore romano amatissimo da tutta Italia e che ieri con la sua morte ha lasciato un vuoto davvero difficile da colmare.

Intanto si inizia già a cercare di capire chi sarà presente alle esequie. Sicuramente ci sarà la moglie Maria Pia che l’ha seguito lungo tutta la vita e che è stata per lui un vero e proprio punto di riferimento. Ci saranno anche i figli Sabrina e Massimo con i nipoti e i bisnipoti. Non mancheranno persone che hanno fatto la storia dell’allenatore ad ex calciatori che ha allenato come si pensa Roberto Baggio e Pep Guardiola tra gli altri.

Carlo Mazzone, minuto di silenzio in Serie A

La morte di Carlo Mazzone è arrivata a pochi minuti dall’inizio della stagione 2023/24 di Serie A. Nonostante di solito servano degli atti puramente burocratici si è fatta un’eccezione per un uomo amatissimo tanto che in campo ieri, e anche oggi, c’è stato un minuto di raccoglimento. Questo perché Carletto era uno che sapeva unire anche i tifosi avversari che lo stimavano per la schiettezza e la simpatia.

Non possiamo dimenticare momenti magici che hanno segnato il suo percorso e che hanno colpito e coinvolto tantissime persone. E all’ultimo saluto di Carlo Mazzone ci sarà chi gli ha voluto bene, magari anche con viaggi dell’ultimo minuto e la voglia di esserci per rispettare chi ha dato tanto nella vita e che ha permesso grandissima soddisfazione e gioia personale. Carletto era un generoso uno in grado di aiutare il prossimo e di farlo con sincerità. Ci mancherà.