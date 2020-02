Furibonda lite in strada tra Bova e Rocio, guarda che musi lunghi per la coppia

L’amore non è bello se non è litigarello. Raolu Boba, 48 anni, e la bellissima Rocio Munoz Morales, 31, sono una coppia frizzante. Immortalati di recente dai colleghi del settimanale Diva e Donna dopo una cena passata in pizzeria, sembrano arrabbiati e molto seri. Parlano, poi lei esce per prima e cammina velocemente, lui dietro, poi si bloccano e parlano faccia a faccia. I musi sono lunghi e la serenità di coppia sembra attraversata da una continua tensione.

La coppia si trovava a Roma e in pizzeria ci è andata senza i figli. Poteva essere una serata a lume di candela e invece l’aria tesa e i voti cupi fanno pensare a ben altro. Escono dal locale separati, camminando lontani, poi lei lo aspetta probabilmente per recriminare qualcosa, il volto di lui si rabbuia ancora di più. Si dileguano nella notte con testa bassa e visi scuri. Cosa sarà successo? Rottura o semplice litigata magari per chi doveva pagare il conto?

