FXGM è una Truffa? recensione e opinioni – La mia esperienza con FXGM

Il mio approccio con il trading e con gli investimenti online non è sempre stato dei migliori.

Il mondo del Forex e dei CFD infatti è molto pericoloso. Si possono guadagnare grandi cifre ma allo stesso tempo perdere tutto il capitale in pochi giorni, addirittura in pochi minuti!

Oltre alla volatilità dei mercati, un altro rischio è rappresentato dalle truffe, sempre più presenti in rete, di piattaforme poco affidabili.

Proprio per questo motivo fin dagli inizi la Consob ha creato una regolamentazione molto serrata, che controlla e certifica i broker che operano sul territorio italiano.

Dopo attente ricerche ho deciso di affidarmi a FXGM, broker cipriota registrato UE (n. 018007544). La mia esperienza con questa piattaforma di trading è stata assolutamente positiva, e la vado a descrivere qui di seguito.

La scelta del broker

Come abbiamo detto, il rischio di registrarsi a piattaforme poco affidabili è molto alto quando si parla di trading online. Per questo, prima di registrarsi, il mio consiglio e di fare come me, cercando opinioni e recensioni in rete.

Ho effettuato quindi ricerche come “FXGM recensioni” o “FXGM opinioni” e verificato l’affidabilità del broker cipriota, trovando molte significative opinioni in merito. Ne ripropongo una parte qui di seguito.

“FXGM è un broker online che offre trading forex e CFD, essendo un broker regolamentato i fondi dei clienti sono protetti e affidati ad una società di intermediazione. Il marchio offre una piattaforma proprietaria denominata WebProfit.”

“Sono registrato su FXGM da maggio 2019 e devo dire che fino ad oggi non ho avuto problemi, né di ritirare i benefici, né di operazioni. Ciò che mi ha dato più fiducia è che sono regolati dalla Cysec e registrati presso il CNMV.”

“Lavoro con FXGM dallo scorso ottobre e sto ottenendo risultati molto positivi rispetto a quelli che ho avuto con altri broker, gestione eccellente, formazione e costante aiuto da parte dell’azienda. Lo consiglio!”

“Gli aspetti che mi hanno convinto di più sono sicuramente l’assistenza clienti, la piattaforma e la regolamentazione”

Dopo aver letto diversi pareri come quelli che ho appena citato, mi sono convinto che FXGM non è una truffa e che valeva la pena effettuare la registrazione.

La registrazione su FXGM

La registrazione sul sito è stata molto semplice e l’ho realizzata in pochi minuti. Ci tengo solo a precisare, per i meno esperti, che esistono due tipologie di account: quello come cliente al dettaglio e quello come cliente professionista.

Per quanto riguarda gli account retail, ritroviamo le seguenti tipologie di conto:

Conto Basic: capitale minimo di 200$.

Conto Discovery: capitale tra i 2.000$ e i 4.999$.

Conto Silver: capitale tra i 5.000$ – 9.999$.

Conto Gold: capitale compreso tra i 10.000$ e i 14.999$.

Conto Diamond: capitale tra i 15.000$ – 29.999$.

Conto VIP: capitale tra i 30.000$ – 49.999.

Conto VIP +: capitale dai 50.000$ in su.

Per quanto riguarda invece gli account professionisti, i clienti potranno contare su una leva finanziaria più alta, un margine di chiusura allo 0% e molte altre promozioni e vantaggi commerciali.

Per poter registrarsi come professionisti bisogna soddisfare almeno due dei seguenti requisiti:

Avere effettuato operazioni, in misura significativa, su mercati rilevanti con una frequenza media di dieci transazioni per trimestre rispetto ai quattro trimestri precedenti.

Il portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contanti e gli strumenti finanziari, supera EUR 500,000.

Lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione che richiede conoscenze delle operazioni o dei servizi previsti.

Piattaforma Desktop e Mobile

Il primo impatto con la piattaforma è stato positivissimo, notando immediatamente come fosse disponibile sia la versione desktop sia una app facilmente scaricabile sullo smartphone, che permette agli utenti di fare trading dal telefono in qualsiasi momento.

Il WebPROfit è una piattaforma assolutamente user friendly, compatibile con tutti i browser e che ti permette di operare senza dover installare nessun software.

Per quanto riguarda invece il Mobile PROfit, potrai scaricare in qualsiasi momento l’app cercando semplicemente “FXGM app” in qualsiasi motore di ricerca.

Il primo contatto con il servizio clienti

Subito dopo la registrazione, ho avuto il mio primo contatto con il servizio clienti di FXGM. Li ho contattati per alcune delucidazioni circa i documenti da inviare per verificare il conto.

Mi è stato risposto immediatamente da un operatore in Chat, risolvendo ogni mio dubbio.

Oltre alla WebChat, il sito mette a disposizione ovviamente un indirizzo mail per il customer service, un numero di telefono, un fax e addirittura un numero Whattsapp.

In un secondo momento, proprio pochi giorni fa, ho utilizzato il servizio via mail e la risposta è arrivata in poche ore.

Il primo deposito su FXGM

Dopo una prima panoramica del sito, che mi ha permesso di constatare come la piattaforma sia utilizzabile indistintamente sia da Desktop che da Mobile, e la verifica del conto, ho fatto il mio primo deposito.

Così come la registrazione, il primo deposito è avvenuto senza problemi. Ho utilizzato come metodo di pagamento la carta di credito, tuttavia il sito mette a disposizione anche il bonifico bancario e, da poco, anche Paypal.

Ho scelto la carta di credito in quanto l’accredito dei fondi è immediato. Ovviamente se doveste decidere di utilizzare il bonifico bancario i tempi saranno leggermente più lunghi, come di consueto quando si decide di usare questo tipo di pagamento.

La scelta del mercato giusto

Una volta depositato, la scelta fondamentale è quella del mercato di riferimento dove operare.

Gli asset compresi nell’offerta di FXGM sono: Forex (mercato delle valute), Azioni, Materie prime, Indici, Criptovalute e ETF.

Vista la mia formazione, precedente all’iscrizione su FXGM, ho deciso di operare nel mercato Forex. Ho preso questa decisione perché, grazie agli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma e che vedremo più avanti, mi sono sentito completamente a mio agio ad operare in questo mercato.

Ovviamente, a seconda del vostro percorso potrete scegliere qualsiasi altro mercato disponibile.

L’approccio con il WebPROfit

Lo stesso giorno del primo deposito ho potuto approcciarmi al WebPROfit, facendo le mie prime operazioni con denaro reale.

I time frame disponibili sono ben 10. Si val minuto al mese. Questa varietà di time frame ti permette di operare al meglio, scegliendo la strategia più adatta alle tue previsioni. Dal pure scalping a investimenti più di lungo periodo.

Inclusi nel WebPROfit troviamo oltre 150 indicatori come le bande di Bollinger, il MACD, le medie, le resistenze e tanti altri che ti aiuteranno nelle tue operazioni.

Una funzionalità molto utile è rappresentata dal 1-click. Questa modalità di conferma ti permette di piazzare il tuo investimento direttamente sulla piattaforma, senza nessun altro passaggio. Questa funzione è molto utile se avete intenzione di operare con i time frame più bassi.

Ultima caratteristica che ho trovato molto utile è il feed di news, che arriva direttamente sulla piattaforma e che vi permette di tenere aperta anche una sola finestra del browser senza perdere notizie economiche importanti.

Gli strumenti di FXGM

Il primo giorno di trading l’ho concluso con poche operazioni in cui sono più o meno andato in pareggio, ma erano giusto per testare la piattaforma e prendere la giusta confidenza.

Nei giorni successivi ho preferito studiare tutte le opportunità offerte da FXGM, in particolare la sezione “Risorse”. Qui ho potuto verificare con mano le potenzialità del sito e dei suoi strumenti, utilissimi per operare e avere un profitto nel lungo periodo.

Il primo strumento è quello del Calendario Economico. In questa pagina potrai trovare tutte le news economiche e i dati previsionali per ogni indicatore. È uno strumento importantissimo perché l’andamento dei mercati dipende in primo luogo dalle notizie macroeconomiche che vengono pubblicate ad orari e giorni prestabiliti.

Un secondo strumento molto utile è il Trading Insider. Per ogni indice, o coppia di valute, FXG ti fornisce una stima di come i suoi clienti si stanno muovendo. Starà a te decidere se seguire la maggior parte dei clienti o andare contro corrente.

Il terzo e ultimo strumento di cui vi voglio parlare è il servizio SMS messo a disposizione da FXGM. Contattando il servizio clienti potrete attivare questo servizio che vi comunicherà quotidianamente, direttamente sul vostro cellulare, notizie economiche flash.

Conclusioni

FXGM è sicuramente un’ottima piattaforma di trading.

Non ho avuto alcun tipo di problema nella registrazione, né tantomeno nel primo deposito. Anche per quanto riguarda il prelievo non ci sono stati ritardi. Ho deciso di prelevare alcune vincite la settimana scorsa e i soldi mi sono stati accreditati sul conto corrente in pochi giorni.

Sia la versione desktop che la versione mobile sono fatte bene e non ho riscontrato rallentamenti o problemi che mi impedissero di piazzare qualche investimento.

Il servizio clienti è sempre stato cordiale e ha risposto a ogni mio dubbio in tempi ottimi, anche in orari non proprio di ufficio.

Gli strumenti di trading, infine, fanno sicuramente la differenza tra un investitore perdente e uno vincente. Ho ancora molto da imparare sul mondo del trading, motivo in più per utilizzare risorse che mi possono aiutare a prendere la decisione giusta al momento giusto.

