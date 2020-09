Gabriele Paolini, il disturbatore tv, condannato al carcere per violenza su minori

Il disturbatore tv Gabriele Paolini è stato condannato in secondo grado per violenza sessuale su minori e produzione di materiale pedopornografico

Confermata la condanna a 5 anni di carcere per Gabriele Paolini, diventato famoso come ‘disturbatore’ in tv durante i servizi dei notiziari. Il 45enne è accusato di aver avuto rapporti sessuali nel 2013 con tre minorenni in cambio di denaro e regali. Ne dà notizia l’Ansa.

La sentenza della Corte d’appello di Roma arriva nell’ambito del processo di secondo grado. La condanna di primo grado era stata emessa nel 2017 dai giudici della V sezione penale.

Per la vicenda Gabriele Paolini era finito in carcere e poi scarcerato dopo pochi mesi. Le accuse riguardano la produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori di 17 anni.

