Gabriella Perino: chi è la compagna di Gerry Scotti? Età, matrimonio, curiosità

Gabriella Perino, architetto, 56enne di Milano, è la compagna di uno dei conduttori più amati della televisione italiana: Gerry Scotti. I due si conoscono da moltissimi anni, in quanto i loro due figli andavano in classe insieme, ma il loro amore è sbocciato solo nel 2004, quando entrambi erano già separati dai rispettivi partner, quindi le separazioni non sono avvenute per motivi legati alla loro conoscenza.

Chi è Gabriella Perino

Nome: Gabriella

Cognome: Perino

Anno di nascita: 1965

Città: Milano

Professione: architetto

Vita Privata

Gabriella Perino, nata a Milano nel 1965, è un architetto e non ama il mondo della televisione. Lontana dalla vita mondana, dal mondo dello spettacolo e dai riflettori, è molto gelosa della sua privacy, tanto che il suo profilo Instagram è privato. Nonostante questo, il suo collegamento con il mondo dei vip è inevitabile, visto che è legata al conduttore Gerry Scotti, di 9 anni più grande di lei, dal 2004. I due si conoscevano già da prima, Gabriella, infatti, era un’amica dell’ex moglie di Gerry, Patrizia Grosso. Gabriella, anche lei sposata, ha due figli, la maggiore frequenta la stessa classe di Edoardo, il figlio che Gerry ha avuto da Patrizia, così i due si conoscono e iniziano a frequentarsi, avvicinandosi però solo quando entrambi si separano dai rispettivi partner. Gabriella, infatti, è diventata la compagna di Gerry quando entrambi erano già tornati single. Il divorzio del conduttore è stato molto difficile, soprattutto per la lontananza da suo figlio Edoardo. Una lontananza che è riuscito a colmare grazie all’acquisto di una casa proprio vicino a loro, così da poter essere presente nella sua vita.

Gabriella Perino e Gerry Scotti

La coppia, molto affiatata e complice, vivono la storia d’amore lontano dai riflettori e non hanno mai dato adito a pettegolezzi. I due si sono avvicinati in un momento difficile per entrambi, scaturito dalle loro rispettive separazioni. Era l’anno 2004, da quel momento non si sono più lasciati. Ma, la decisione di andare a convivere è giunta solo nel 2011 quando entrambi i figli della coppia, avuti dai rispettivi partner, sono diventati maggiorenni. Attualmente vivono in un lussuoso appartamento a Milano.