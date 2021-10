Gabrio Uomini e Donne: chi è, età, figlio, Andrea Nicole, lascia lo studio

Gabrio è un ragazzo nato in Russia, ma crsciuto in Italia, dove è stato adottato quando aveva otto anni. Di cognome fa Landi, attualmente vive a Forlì, dove lavora come operatore ecologico e giardiniere. Ha un figlio di nome Ethan, nato da una relazione precedente. Gabrio è molto legato al figlio, che vive in un’altra città e riesce a vederlo ogni due settimane. Come lui stesso ha dichiarato, il venerdì, appena stacca da lavoro prende la macchina e guda per tre ore, pur di vederlo. Gabrio ha iniziato, da settembre 2021, una conoscenza con la tronista Andrea Nicole, all’interno del programma tv, Uomini e Donne. Una conoscenza che stava procedendo a gonfie vele. La stessa tronista si è detta molto felice, ma, durante l’ultima puntata andata in onda, Gabrio ha deciso di lasciare lo studio, a seguito di un blocco avvenuto dopo aver saputo del bacio scambiato con Ciprian, l’altro corteggiatore.

Gabrio Landi – sintesi dettagli

Nome: Gabrio

Cognome: Landi

Luogo di nascita: Russia

Città attuale: Forlì

Professione: operatore ecologico e giardiniere

Figli: Ethan

Profilo Instagram ufficiale:@gabrio_landi

Gabrio Landi chi è, vita privata, infanzia difficile

Gabrio Landi nasce in Russia, ma non abbiamo indicazioni sulla sua data di nascita, quindi non conosciamo la sua età precisa. Gabrio, che non fa parte del mondo dello spettacolo, è diventato un volto noto grazie alla sua partecipazione al programma tv, Uomini e Donne, stagione 2021. Ha dichiarato di non aver mai conosciuto il padre e di aver vissuto in Russia con la mamma biologica, fino agli otto anni, età in cui è stato adottato in Italia.

Gabrio Landi e rapporto con la madre

Gabrio non ha avuto alcun rapporto o legame affettivo con la madre biologica, che lui chiama solo per nome. Ha raccontato davanti alle telecamere, la sua difficile infanzia, prima dell’adozione. Sua madre si ubriacava e si droga a e lui doveva provveder da solo a se stesso e al fratello minore, compiendo anche qualche furto pur di sopravvivere.

Gabrio Landi adozione

Gabrio è stato adottato ad otto anni ed è arrivato in Italia precisamente in Romagna. attualmente vive a Forlì, dove lavora come operatore ecologico e giardiniere. Ha un figlio di nome Ethan, nato da una relazione precedente. Gabrio è molto legato al figlio, che vive in un’altra città e riesce a vederlo ogni due settimane. Come lui stesso ha dichiarato, il venerdì, appena stacca da lavoro prende la macchina e guda per tre ore, pur di vederlo.

Gabrio Landi e Andrea Nicole Uomini e Donne

Gabrio ha iniziato, da settembre 2021, una conoscenza con la tronista Andrea Nicole, all’interno del programma tv, Uomini e Donne. Una conoscenza che stava procedendo a gonfie vele. La stessa tronista si è detta molto felice.

Gabrio Landi lascia Uomini e Donne

Durante l’ultima puntata andata in onda, Gabrio ha deciso di lasciare lo studio, a seguito di un blocco avvenuto dopo aver saputo del bacio scambiato con Ciprian, l’altro corteggiatore. Andrea Nicole si è detta molto dispiaciuta, ma ha apprezzato la sincerità del ragazzo.