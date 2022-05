Gadget promozionali: le felpe personalizzate e il marketing

L’acquisto e la diffusione di prodotti personalizzati è, per molte aziende, una strategia destinata a garantire un successo importante. Ma a che cosa si fa riferimento di preciso quando si parla di prodotti personalizzati? Si tratta, molto semplicemente, di articoli su cui vengono impressi o stampati il nome o il logo aziendale. Le imprese che decidono di percorrere questa strada sono molteplici, anche in virtù dei numerosi vantaggi che derivano da tale opportunità.

Come trovare i gadget giusti

Di gadget tra cui scegliere ce ne sono tanti, e alcuni dei più comuni sono le custodie per gli smartphone, i portachiavi e le penne. Con il passare del tempo aumenta il numero di aziende che decidono di investire in una strategia di questo tipo, anche perché il concetto che sta alla base di tutto è tanto immediato quanto efficace: proporre degli oggetti personalizzati vuol dire assicurare una notevole visibilità al marchio, il che può avere delle ripercussioni positive dal punto di vista della brand identity e della promozione. Se è vero che penne e portachiavi costano poco, e quindi presuppongono un investimento di carattere economico piuttosto ridotto, è altrettanto vero che nulla vieta alle aziende di mettere a disposizione articoli con un più elevato valore commerciale: si pensi, per esempio, alle felpe personalizzate.

Il merchandising e la comunicazione pubblicitaria

Non è obbligatorio distribuire questi prodotti in maniera gratuita, anche se sono molte le aziende che scelgono questa strada, anche in virtù della consapevolezza di un eccellente ritorno dal punto di vista del marketing. Ci sono, comunque, imprese che vendono gli articoli nel settore del merchandising, con un prezzo anche piuttosto invitante. Al di là della questione economica, però, la conseguenza è sempre la stessa, vale a dire una notevole visibilità del marchio e un consolidamento dell’identità aziendale dal punto di vista dei consumatori.

Le felpe personalizzate

Le felpe personalizzate sono ottimi strumenti di marketing anche perché possono accogliere scritte e loghi a cui viene garantita una notevole visibilità: il che, come si può ben intuire, è uno degli obiettivi principali per una strategia di marketing. A ben vedere le felpe si propongono come capi di abbigliamento universali, anche perché possono essere indossati tanto dagli uomini quanto dalle donne, senza distinzioni di età, di classe sociale o di provenienza geografica. La versatilità delle felpe, inoltre, fa sì che essa possano essere usate ovunque, e in tanti contesti diversi: per un’uscita con gli amici, per una gita, per una semplice giornata da trascorrere in casa rilassandosi, a scuola o sul posto di lavoro.

Longevità e resistenza

Le felpe, inoltre, sono degli indumenti che garantiscono una certa longevità, il che vuol dire che sono in grado di sopportare un gran numero di lavaggi. Anche a distanza di anni, pertanto, il marchio e il logo riportati su una felpa personalizzata potranno risultare ben visibili. La valenza di questo capo di abbigliamento è ancora più importante ed evidente nel contesto odierno, visto che i social network hanno le caratteristiche ideali per poter essere considerati delle casse di risonanza. In altri termini, la foto di una felpa personalizzata pubblicata su Instagram può riscuotere un notevole successo e avere effetti positivi dal punto di vista della pubblicità.

A chi rivolgersi per ottenere delle felpe personalizzate