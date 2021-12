Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, chi è? Curriculum, moglie, partito, prescrizione, stipendio, sito ufficiale

Gaetano Manfredi, classe 1964, è sindaco a Napoli dal 18 ottobre 2021, ma vanta anche un curriculum accademico. Vediamo quindi la tappe principali della sua storia professionale, familiare e politica.

La biografia di Gaetano Manfredi

Manfredi nasce a Ottaviano, che si trova in provincia di Napoli. Dopo il liceo classico, sceglie ingegneria civile e si laurea con il massimo dei voti all’università Federico II. Nominato docente di tecnica per le costruzioni nel 1998, dal 2014 diventa rettore e, l’anno successivo, è nominato presidente della CRUI, cioè la Conferenza dei rettori per le università italiane, cariche che ricopre fino al 2020.

Gaetano Manfredi si è concentrato molto sull’ingegneria sismica e la sua esperienza nel settore lo ha portato a partecipare al Consiglio superiore per i lavori pubblici, ma ha avuto anche un ruolo nella commissione grandi rischi coordinata dalla protezione civile.

Il suo ambito di lavoro si è integrato con l’attività editoriale specialistica, sia come autore, sia come curatore di vari libri e di circa 500 testi a carattere scientifico. Conosciuto anche in ambito internazionale, ha partecipato a vari progetti di ricerca.

La vita privata

La moglie dell’attuale sindaco di Napoli è Cettina Del Piano, esercita la professione medica e hanno una figlia di nome Sveva. Il fratello di Gaetano è Massimiliano Manfredi che ha svolto una legislatura nel partito Democratico tra il 2013 e il 2018.

L’attività politica

Già consigliere tecnico tra il 2006 e il 2008, durante il secondo governo Prodi, si considera un indipendente di centro-sinistra. Ha avuto anche un esperienza ministeriale durante il governo Conte II, in qualità di ministro dell’università e della ricerca fino a febbraio 2021.

Alle elezioni amministrative dell’ottobre di quest’anno, vince al primo turno con oltre il 62% delle preferenze e l’appoggio di tutti i partiti del centro-sinistra, per un totale di 13 liste a sostegno.

In qualità di sindaco di Napoli, ha deciso di tenere varie deleghe tra le quali la cultura, l’organizzazione del porto, il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e i finanziamenti europei. Sono fondi strategici per gli enti locali, considerando anche il dissesto finanziario che tormenta le casse comunali del capoluogo partenopeo.

La vicenda giudiziaria

Manfredi è stato indagato nel 2015 in seguito a crolli avvenuti a Cese di Preturo, vicino all’Aquila, di strutture costruite dopo il terremoto del 2009. L’attuale sindaco di Napoli era membro della commissione di collaudo.

L’accusa di falso ideologico in atto pubblico, disastro e crollo colposo è però venuta meno per avvenuta prescrizione. In pratica, questioni di competenza fra tribunali e un errore di notifica alle parti in causa in alcuni atti procedurali, hanno permesso il proscioglimento nel 2020.

Contatti e stipendio di Gaetano Manfredi

Manfredi può essere contattato tramite la segreteria del sito ufficiale www.manfredisindaco.it, ma ha anche una pagina ufficiale su Facebook, seguita attualmente da 62.787 persone, oltre a quella attiva presso il sito dell’università Federico II.

E’ inoltre attivo su Instagram con oltre 20mila sostenitori e Twitter, dove ha raccolto circa 7mila follower. Lo stipendio del sindaco di Napoli è stabilito per i primi cittadini di capoluoghi di regione ed è pari a 13.800 euro al mese, a seguito degli adeguamenti stabiliti dal governo Draghi.