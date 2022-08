Gatta incinta: sintomi, cosa fare, dopo quanto tempo partorisce

La gravidanza di un gatto è un momento della vita per l’animale estremamente delicato e per questo deve essere trattato con tutti gli accorgimenti e l’attenzione possibile. Questi aspetti sono fondamentali per garantire la sicurezza della gestazione gatto sia per la mamma quanto per della cucciolata, Ma come fare a riconoscere la gravidanza gatti?

In questo articolo andremo a elencare i sintomi che possono essere rivelatori per capire se il gatto è o meno incinta.

Come capire se il gatto è incinta

Per prima cosa c’è da dire che per accorgersi dei una eventuale gestazione gatti è necessario che passino almeno tre settimane dalla gravidanza. Per capirlo si può osservare se il gatto ha i seguenti comportamenti:

Mancanza di appetito: in genere, infatti, un gatto dopo essere rimasto incinta perde l’appetito, tuttavia, questa è una fase transitoria perché la gatta ricomincerà a mangiare Normalmente durante il resto della gestazione.

Prima di continuare ad elencare la sintomatologia, apriamo una parentesi proprio su quello di cui dovrebbe nutrirsi un gatto incinta. Il cibo e l’acqua fresca e pulita sono fondamentali per la gravidanza di un gatto. In questa fase è necessario nutrirlo con un apposito mangime fatto è studiato proprio per i gatti in gravidanza. Questa tipologia di cibo al suo interno a nutrienti perfettamente bilanciati che sono fondamentali sia per la mamma che per la cucciolata.

Torniamo ora alla sintomatologia da cui possiamo dedurre se è un gatto è incinta o no.

La nausea mattutina: nei primi giorni di gravidanza il gatto può vomitare sia di mattina che durante il resto della giornata.

Sbalzi di umore: in gravidanza il gatto ha un livello molto alto di progesterone, Questo è un ormone che rende il gatto molto più affabile e docile.

Aumento di peso: dopo il primo mese il vostro gatto può avere un gonfiore addominale, seguito ad un aumento di peso in base a quanti cuccioli porta in grembo.

Se avete notato alcune di queste sintomatologie portate il gatto dal veterinario e fategli eseguire un’ecografia e una palpazione addominale, sono così il veterinario potrà darvi la diagnosi esatta.

Quanto dura la gravidanza di un gatto

Se il veterinario ha accertato la gravidanza il gatto deve essere attenzionato in maniera particolare, questo soprattutto per quanto riguarda la parte relativa all’alimentazione e all’idratazione. Il fabbisogno energetico del gatto durante la gravidanza aumenta ed è quindi necessario aumentare le porzioni di cibo rispetto alla normalità. Non bisogna però mai esagerare bisogna aumentare la quota giornaliera di circa il 15 per cento in più per non rischiare di appesantirla troppo e di provocarle problematiche durante il parto gatta.

Ma sai quante settimane dura la gravidanza di un gatto? All’incirca 9 settimane, ovvero 65 giorni dall’accoppiamento. Per avere una stima esatta è necessario effettuare una ecografia che permetterà di stabilire con più certezza Quale sarà il periodo del parto.

I cuccioli si inizieranno, invece, a sentire tra il diciottesimo e il trentesimo giorno dall’inizio della gravidanza. Per sapere quanti cuccioli nasceranno è necessario effettuare una ecografia. In genere ogni gravidanza fa nascere fra i tre e i cinque gattini, anche se è possibile che il numero sia molto diverso in base alle caratteristiche del gatto.