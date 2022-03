Geeks for Democracy e Impact Hub Bucarest lanciano il progetto Solidarity Call Center: 0377.300.300

Dal 10 marzo 2022, Geeks for Democracy lancia il Solidarity Call Center nello spazio del nostro partner Impact Hub Bucharest – University.

Geeks for Democracy e Impact Hub Bucarest lanciano il progetto Solidarity Call CenterFoto: Impact Hub

Più di 400 persone hanno risposto alla nostra richiesta di volontari, e 75 di loro sono ora addestrate, alcune con conoscenza della lingua ucraina, a rispondere al numero di telefono 0377.300.300 chiamate di coloro che sono costretti a lasciare l’Ucraina. Gli ucraini e i russi che vogliono diventare volontari nel progetto possono registrarsi accedendo https://taras.g4d.ro/.

Questa iniziativa è la nostra risposta all’invasione russa dell’Ucraina e all’inizio della crisi umanitaria, essendo parte della mobilitazione della società civile rumena come pronta risposta di sostegno ai rifugiati che hanno attraversato i confini del Paese. Secondo i dati attuali, più di 82.000 rifugiati sono rimasti nel Paese a tempo indeterminato e più di 3.200 hanno chiesto asilo in Romania.

I bisogni immediati di chi entra in Romania sono legati ai trasporti, all’alloggio, al vitto/vestito o ai servizi medici, e le associazioni presenti sul posto difficilmente gestiscono i casi, soprattutto in assenza di traduttori. Il Solidarity Call Center si presenta come una risposta adiacente che mira a mediare i bisogni dei rifugiati a medio e lungo termine, in modo da scalare gli sforzi delle autorità e dei partner coinvolti.

Coloro che chiameranno il numero 0377.300.300, a partire dal 10 marzo, hanno la possibilità di ottenere giornalmente, dalle 8:00 alle 22:00, le informazioni di cui hanno bisogno dai volontari in rumeno, inglese e ucraino. Le richieste saranno rivolte alle organizzazioni e alle istituzioni pubbliche dedicate responsabili di questioni quali: Trasporti in Romania e a livello internazionale / Alloggi in Romania / Servizi medici statali e privati ​​gratuiti / Legislazione e procedure per ottenere documenti, impiego o accedere al sistema educativo ecc.

“Sono fiducioso che possiamo lavorare con i partner della società civile e delle istituzioni statali in modo da poter correlare e indirizzare efficacemente l’enorme offerta di supporto ai bisogni degli ucraini, perché siamo consapevoli che l’attuale ondata di empatia diminuirà e queste persone ne avrà bisogno. da noi nel lungo periodo. Sono lieto che, esattamente due anni dopo l’inizio dell’iniziativa “Shopping at your door”, attraverso la quale abbiamo fornito supporto all’inizio della pandemia di Covid-19, il nostro team sia crescendo ogni giorno e ora contiamo anche sul supporto dei volontari ucraini”. – Marian Rădună, Presidente di Geeks for Democracy.

”Impact Hub Bucharest risponde positivamente per la seconda volta in questa partnership e mette a disposizione dei volontari lo spazio di lavoro dalla sede dell’Università. L’esperienza di Geeks for Democracy a seguito del progetto di call center per il supporto DSP durante la pandemia, nonché il contesto dei rifugiati di frontiera, ci hanno motivato a essere coinvolti attivamente e fornire il supporto necessario. Inoltre, Impact Hub, in quanto organizzazione globale con oltre 100 hub e rappresentanti sia in Ucraina che a Mosca, ha mostrato il suo sostegno alla collaborazione e alle soluzioni di supporto per i rifugiati. ”- Vlad Craioveanu – Managing Partner Impact Hub Bucarest

Il call center sarà aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00 ricerca, traduzione, reperimento di informazioni, ecc. Gli ucraini e i russi che vogliono fare volontariato nel progetto possono registrarsi qui: https://taras.g4d.ro/

Aiuto per l’Ucraina