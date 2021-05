Gemma Galgani Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, amore

Gemma Galgani, nota semplicemente per essere “Gemma di Uomini e Donne“, è una delle dame protagoniste del programma di Maria De Filippi. Protagonista, suo malgrado, di pesanti attacchi da parte di Tina Cipollari, opinionista insieme a Gianni Sperti, non si è mai persa d’animo e continua a cercare l’amore in tv. Criticata da molti per la sua frequentazione con il giovane Nicola, in arte Sirius, di ben 44 anni più giovane di lei, non andata poi a buon fine, continua a sedersi nel parterre femminile dello studio di Cinecittà, in attesa del suo principe azzurro. Gemma, oltre ad essere un personaggio televisivo, è stata anche Direttrice del Teatro Alfieri di Torino.

Chi è Gemma Galgani

Nome: Gemma

Cognome: Galgani

Età: 71 anni

Data di nascita: 19 Gennaio 1950

Segno Zodiacale: Capricorno

Luogo di nascita: Torino

Professione: Ex Direttrice del Teatro Alfieri di Torino

Profilo Instagram Ufficiale: @gemma.galgani

Biografia

Gemma Galgani nasce a Torino il 19 gennaio del 1950. Ha vissuto un’infanzia serena, circondata dall’amore dei suoi genitori e delle sue due sorelle, una maggiore e una minore. Sin da piccola, è sempre stata appassionata di danza classica, senza però riuscire a trasformare la sua passione in un lavoro. Durante l’adolescenza ha anche pensato di diventare suora, entrando in un convento in cerca della vocazione, ma alla fine cambiò idea. Della sua vita privata non sappiamo molto, se non che è stata sposata, in giovanissima età, con un uomo che non è noto e che le nozze durarono solo poco tempo. Non ha figli ed è single. Dopo il diploma all’Istituto d’arte di Torino, è stata Direttrice di vari teatri, tra cui il Teatro Alfieri di Torino. Attualmente, Gemma è diventata una delle protagoniste del programma tv, Uomini e Donne, dove è in cerca dell’amore.

Lavoro

Gemma Galgani ha sempre fatto parte del mondo dello spettacolo. Prima dell’esperienza televisiva a Uomini e Donne, Gemma ha lavorato in teatro, dal 1969 al 1981 è stata direttrice del Teatro Alfieri di Torino e poi anche del Teatro Colosseo. Lavoro che la porta a conoscere personaggi famosi, come Gigi Proietti e Walter Chiari, con quest’ultimo si è anche parlato di un flirt. Il suo esordio di fronte lo schermo avverrà con il suo ingresso a Uomini e Donne. Nel corso degli anni e delle relazioni che si sono intervallate, Gemma è diventata una delle protagoniste del programma. Spesso in lite con Tina Cipollari, le due sono non se le mandano a dire durante le varie registrazioni.

Gemma Galgani Amore

Sulla vita sentimentale di Gemma prima di Uomini e Donne non si sa praticamente nulla. Gemma è stata sposata, da giovanissima, insieme a un uomo di nome Francesco, ma il matrimonio finì dopo pochi mesi. In passato, Gemma ha avuto una relazione con Giorgio Manetti, conosciuto a Uomini e Donne, i due hanno continuato la loro frequentazione anche anche lontano dalle telecamere ma dopo poco si sono lasciati. È all’interno del programma di Maria De Filippi che Gemma continua a cercare l’amore vero, frequentando prima il giovane Nicola Vivarelli, in arte Sirius, un ufficiale di marina di 27 anni, ma la relazione si è interrotta dopo la scorsa estate. Dopo pochi mesi inizia la frequentazione con Maurizio Guerci, la storia sembra andare a gonfie vele, tanto che i due trascorrono insieme anche diverse notti di passione ma, a gennaio, è proprio Maurizio a porre fine alla loro conoscenza. Attualmente, Gemma sta uscendo con Aldo Farella.