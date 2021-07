Genertel Assicurazione per moto: tutte le soluzioni da acquistare

01Se vuoi scoprire qual è la migliore assicurazione moto con Genertel, in questa breve guida spiegheremo ogni dettaglio utile per gli aspiranti clienti. Genertel è la compagnia di assicurazione che ti aiuta in caso di incidenti. Avrai a disposizione molte coperture per una sicurezza completa della tua moto. Scopri qui Genertel moto con la scheda e la recensione della polizza online.

Genertel moto Assicurazione

Genertel Assicurazione è la compagnia assicurativa di Generali Italia. Fondata nel 1994, oggi è tra le prime realtà di assicurazioni in Italia. L’azienda è sempre attenta al Cliente e alle persone per proteggerli nella guida quotidiana dei loro mezzi. Genertel ha come mission quella di costruire dei rapporti di fiducia e di lungo termine con i propri clienti, per migliorare sempre più la vita delle persone. Ogni persona sarà valorizzata per una polizza personalizzata. Il team di Genertel Assicurazione lavora ogni giorno in sinergia per garantire un costante miglioramento ed il pieno successo della realtà assicurativa mettendo le persone al centro della loro missione. Potrai approfondire ogni dettaglio dell’azienda al sito https://preventiviassicurazioneonline.com

Assicurazione moto Genertel: le varie polizze

Con Genertel potrai avere a disposizione una serie di polizze per l’assicurazione della moto. La più classica è l’assistenza legale, la polizza moto inclusiva nella garanzia che garantisce la presenza della compagnia al fianco del cliente in caso di incidenti in moto. Avrai la tutela legale di Genertel qualora la tua moto resti coinvolta nei sinistri stradali e inoltre l’assistenza giudiziale e stragiudiziale in sede civile che verranno attivate quando il danno è stato causato dalla condotta o dall’azione di un terzo oppure dallo stato della strada. L’assistenza giudiziale si attiva se il cliente viene indagato in un procedimento penale.

Potrai scegliere di arricchire la polizza moto dell’assicurazione Genertel anche con un Bonus di aiuto Domestico. Si tratta di un’opzione che ti consente di aver diritto ad una diaria giornaliera di 50 euro per un massimo di 30 giorni in caso di infortunio per incidente. Con questo aiuto potrai assumere personale per le faccende domestiche, come colf, cuochi o baby sitter. Il minikasko assicura invece una copertina totale dei danni subiti dalla moto in caso di impatto con un altro veicolo. Questa garanzia è destinata agli scooter, e in generale ai motocicli con un variatore automatico di velocità. Tra le più acquistate c’è sicuramente la garanzia per furto e incendio che ti protegge in caso di danni al veicolo.

Assistenza stradale estesa: cos’è

Con l’assicurazione moto Genertel potrai sottoscrivere anche l’assistenza Stradale Estesa e Top. Si tratta di un’opzione per avere il pronto intervento di Europ Assistance qualora il cliente avesse bisogno di soccorso stradale, di riparazioni alla moto o di spese di pernottamento per i guasti. In questo modo potrai sempre avere la soluzione più rapida ed efficace in caso di emergenze stradali.

Impatto con animali selvatici

Genertel offre un’assicurazione per moto anche in caso di collisione con animali selvatici. Con questa garanzia potrai essere risarcito dai danni causati dall’impatto con animali selvatici incontrati in strada, come daini, cinghiali, volpi ed altri.