La televisione italiana ha visto, da qualche anno a questa parte, la progressiva affermazione mediatica degli chef. La ricerca, da parte degli spettatori, di programmi basati su ricette e piatti gustosi ha fatto le fortune di numerosi professionisti del settore portandoli ad avere una notorietà senza precedenti. Tra questi c’è sicuramente Gennaro Esposito, un cuoco napoletano che si sta ritagliando il suo spazio all’interno di qualsivoglia palinsesto televisivo. Sulla scorta di ciò, occorre approfondire il suo background professionale. In aggiunta a ciò, questo articolo non tralascerà nemmeno quelli che sono i dettagli più importanti della sua vita privata.

Gennaro Esposito, chi è? La vita e l’arrivo in TV

La chef Gennaro Esposito è nato in provincia di Napoli – per la precisione, a Vico Equense – il 31 marzo del 1970 ed è alto un metro e ottanta centimetri. Dopo aver frequentato l’istituto alberghiero del luogo Francesco De Gennaro, Gennaro consegue il diploma nel 1988 per poi aprire il suo primo ristorante in quel di Seiano. La Torre del Saracino diventa subito una meta gettonatissima, soprattutto per quei clienti italiani e stranieri che desiderano provare delle pietanze tanto uniche quanto irresistibili. I successi e i riscontri positivi da parte della clientela conducono all’ottenimento di due stelle Michelin – nel 2001 e nel 2008.

Il nome di Gennaro Esposito comincia a circolare anche all’interno del mondo dello spettacolo. Così, nel 2016 arriva il suo debutto sul piccolo schermo in qualità di giudice all’interno del programma Junior Masterchef Italia. Successivamente, partecipa a Cuochi d’Italia su TV8, un format che valorizza al meglio le sue doti consentendo, così, al grande pubblico, di apprezzare uno chef che non ha nulla da invidiare agli altri professionisti del settore. Gennaro Esposito prende parte anche all’edizione natalizia di Cuochi d’Italia del 2020 per poi dedicarsi, nel 2021, alla trasmissione culinaria Piatto Ricco, un format legato sempre ai palinsesti di TV8.

Le ricette esclusive dello chef napoletano

L’attività di Gennaro Esposito si avvale anche di un sito ufficiale dove è possibile trovare delle ricette incredibilmente appetitose. Basti pensare alla triglia fritta non fritta, un piatto che impreziosisce le lische di triglia con pesto in polvere, carote, sedano, finocchi e cipollotti regalando al commensale di turno un gusto sano e genuino. Un’altra ricetta da non sottovalutare riguarda gli spaghetti con aglio nero, mandorle e anemoni di mare. Collaborando con lo chef Luigi Nastri, Gennaro Esposito propone un piatto dove le contaminazioni culinarie riescono ad esprimere il loro massimo potenziale.

Oltre a ciò, la sua attività presso la Torre del Saracino continua eccome. D’altro canto, si tratta della gioia più grande dello chef napoletano, il quale ama coinvolgere anche sua moglie Ivana D’Antonio in una serie di iniziative capaci di accrescere ulteriormente la qualità di un ristorante unico nel suo genere. Per quanto riguarda le specialità della Torre del Saracino, si ha la possibilità di scegliere dei menù ad hoc in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Come la proposta da 165 euro a persona caratterizzata da una gamma di antipasti di mare che si accompagnano con un pregiato vino locale.