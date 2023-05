George Burcea è in piena forma negli Stati Uniti! Grazie al ruolo di Lurch in Wednesday, è l’idolo di tutti.

Nessuno si aspettava che un semplice ruolo avrebbe portato alla fama l’attore George Burcea, sposato con Andreea Bălan e attualmente impegnato con Viviana Sposub. È stato il suo ruolo di Lurch in Wednesday che lo ha portato a essere invitato in tutto il mondo. Bisogna avere pazienza finché i propri sogni non si realizzano.

George Bruscia, 35 anni, diventato famoso non solo a Hollywood ma in tutto il mondo come Lurch il maggiordomo del mercoledì, si è trasferito a New York con la fidanzata Bibiana Sposab. Lui e l’attore Victor Dorobanțu, che interpreta il giovane, sono stati invitati a molti eventi, perché alcuni di essi pagano molto bene. Dopo aver partecipato alla prima di Los Angeles e aver sfilato sul tappeto rosso accanto a grandi nomi come Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Gwendoline Christie e Christina Ricci, i due attori hanno iniziato a ricevere inviti dall’estero. George Bruscia viene invitato ovunque, gli viene data una limousine e tutti i requisiti a cinque stelle.

Se qualche mese fa ha firmato poster e materiale promozionale per i fan e ha incrementato il suo conto di decine di migliaia di euro, ora George Brucea firma di nuovo all’evento Comic-Con di Las Vegas. L’attore ha postato una sua foto sui social media e ha scritto a fianco: “Primo giorno del Comic-Con a Las Vegas. Mi sento molto benedetto”. E questa non è la sua prima volta, perché il giorno dopo volerà in Costa Rica dal 5 al 7 maggio per partecipare al Comic-Con, un evento a cui partecipano gli attori dell’ormai celebre show.

Si dice che in questi eventi le star possano guadagnare fino a 20.000 euro per qualche giorno parlando con i fan, scattando foto con loro e rilasciando interviste sullo show.

Il 2023 sarà probabilmente un anno molto importante per George Burcea. Dopo aver fatto il botto, ottenendo un ruolo da co-protagonista in una produzione Netflix di grande budget, la serie Wednesday diretta da Tim Burton con Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega e Christina Ricci, all’attore è stato detto, secondo le fonti di Click!, che il suo ruolo di Lurch, l’autista della famiglia Addams, avrà un ruolo più importante nella seconda stagione. “George non è autorizzato a fornire dettagli sui progetti per i quali ha un contratto. Per questo motivo non dirà nulla nemmeno nei prossimi tempi”, ci hanno detto fonti vicine all’attore.