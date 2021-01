George Orwell: il creatore del Grande Fratello

A 71 anni dalla morte, disponibili le ristampe della sua bibliografia

Al secolo Eric Arthur Blair, lo scrittore, giornalista ed attivista inglese George Orwell è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più influenti dello scorso secolo.

Nata in India proveniente da una famiglia della classe media con la passione per la scrittura ed in particolare per i romanzi distopici fin da piccolo si appassiona all’opera di Aldous Huxley. Dopo il College in cui si appassiona alla scrittura, sviluppa un forte rifiuto per i regimi imperialisti a seguito di diverse esperienze da lui compiute in giovane età come polizia nelle ex colonie britanniche. Da qui inizia un percorso che lo porterà in diversi centri europei per raccontare la situazione delle classi più emarginate, esperienza culminata con la sua partecipazione come volontario nella guerra civile spagnola. Rientrato a Londra lavora per la BBC e si dedica completamente alla scrittura, fino alla sua morte a 46 anni, avvenuta prematuramente nel 1950.

Ma è grazie a 1984 (millenovecento ottanta quattro) che verrà ricordato. Orwell consegue il successo planetario con un’opera che conia l’aggettivo orwelliano per rivolgersi ad una situazione che fa riferimento al controllo delle masse. Ricco di riferimenti e spunti di riflessione che influenzeranno pesantemente la musica (David Bowie, Eurythmics, Rage Againsta the Machine, Muse) il cinema (con film omonimo diretto da Michael Radford considerato una pietra miliare del filone sci-fi tanto che la Apple ne riprende le atmosfere per il lancio del primo Mac, proprio nel 1984) e soprattutto i media (con un programma che porta il nome di Grande Fratello, preso appunto dal suo romanzo) e le scienze sociali, grazie alla sua capacità di creare concetti ed alla descrizione delle dinamiche sociali che sono ancora oggi motivo di studio.

Tra i suoi successi da riscoprire ricordiamo anche La fattoria degli animali che Orwell scrive bassandosi sulle esperienze da lui vissute durante la guerra civile spagnola, con cui grazie ad un linguaggio semplice riesce a spiegare temi complessi incentrati sulle critiche ai regimi totalitari.

Scaduti i diritti di 70 anni sul copyright delle sue opere, sono disponibili da quest’anno numerose ristampe dell’intero catalogo dell’autore ad opere, tra gli altri di Rizzoli, Newton e Compton, Garzanti ed Einaudi.