Georgina Rodriguez, da CR7 fino a 100mila euro al mese per quanto riguarda le spese familiari

La bellissima Georgina Rodriguez e il suo amatissimo uomo non altro che il glorioso Cristiano Ronaldo sono sempre più innamorati.

Quella di CR7 è sicuramente una famiglia molto esosa: almeno stando a Telecinco, che ha rivelato di recente come il cinque volte pallone d’oro ogni mese metta a disposizione della partner dai 50mila ai 100mila euro per quanto riguarda le sole spese e per accudire i bambini.

loading...

Non che ne abbia bisogno Georgina, visto che stando quanto rivelato da lei stessa è in grado anche di guadagnare intorno agli ottomila euro per ogni post Instagram pubblicato e centinaia di euro per ogni intervista.

Commenti

commenti