Gerhard Schroeder incontra Putin a Mosca per discutere della fine della guerra in Ucraina

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, stretto alleato del leader del Cremlino, si incontra a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin per colloqui sulla fine della guerra in Ucraina, ha scritto Politico, citando fonti, secondo Reuters.

Vladimir Putin e Gerhard Schroeder hanno firmato l’accordo per la costruzione del gasdotto Nord Stream nel 2005Foto: VLADIMIR RODIONOV / AFP / Profimedia

La visita arriva dopo i colloqui a Istanbul con un politico ucraino membro della delegazione del Paese per i negoziati di pace con la Russia, riferiscono fonti a Politico.

Schroeder, cancelliere tedesco dal 1998 al 2005, è stato criticato per i suoi legami con società russe.

È nel consiglio di amministrazione del colosso petrolifero russo Rosneft ed è presidente del comitato di partecipazione della società per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, sanzionato dagli Stati Uniti.

Ha affrontato le chiamate dei politici del governo tedesco, tra cuiCancelliere Olaf Scholzdimettersi perché altri ex leader hanno annunciato che si dimetteranno dai consigli di amministrazione delle società russe a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il governo tedesco non è d’accordo con alcun incontro dell’ex cancelliere Gerhard Schroeder con Vladimir Putin, hanno affermato due fonti governative dopo che Politico ha scritto di essere in trattative con il presidente russo a Mosca per porre fine alla guerra in Ucraina.