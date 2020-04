GF Vip 4: il vincitore è Paola Di Benedetto, la sexy influencer

Paola Di Benedetto è il vincitore del Grande Fratello Vip 4 aggiudicandosi la edizione numero 4 del talent formato Vip. Al secondo posto Paolo Ciavarro. Terzo classificato Sossio Aruta.

In prima serata su Canale 5 è andata in onda la finale della quarta edizione di Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Una sfida all’ultimo voto per i 7 finalisti rimasti. Solo uno tra loro si è aggiudicato il montepremi in palio di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza, ed è Paola Di Benedetto.

loading...

L’edizione che si è conclusa – in onda nell’anno del ventennale del format Big Brother (che ha debuttato in Olanda nel 1999) – è stata unica sotto tanti punti di vista. È la più lunga di tutte quelle vip del programma. Infatti, Gf Vip 4 è andato in onda dall’8 gennaio all’8 aprile 2020 per 20 puntate.

Ad abitare il loft di Cinecittà sono stati in tutto 29 concorrenti (Adriana Volpe, Andrea Montovoli, Antonella Elia, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Asia Valente, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Andrea Denver, Elisa De Panicis, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Ivan Gonzalez, Lucia Nunez, Michele Cucuzza, Pago, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Rita Rusic, Salvo Veneziano, Sara Soldati, Serena Enardu, Sergio Volpini, Sossio Aruta, Teresanna Pugliese e Valeria Marini). Alfonso Signorini è stato il primo conduttore uomo nella storia della trasmissione. Al suo fianco, ha esordito l’inedita coppia di opinionisti formata da Wanda Nara e Pupo

Commenti

commenti