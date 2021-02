GF VIP: Dayane Mello fa coming out in diretta e Tommaso Zorzi la attacca

Duro scontro tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello VIP

Nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri, 22 febbraio 2021, abbiamo assistito al coming out di Dayane Mello, una delle concorrenti. La Mello, infatti, avrebbe dichiarato di essere innamorata della gieffina Rosalinda Cannavò, che al momento è impegnata in una relazione con Andrea Zenga, anche lui nella Casa. Questa motivazione avrebbe perciò spiegato il brusco allontanamento di Dayane dall’amica, dopo aver saputo del flirt tra lei e Zenga.

Eppure, Tommaso Zorzi, non ha creduto a una parola di quanto detto, anzi è certo che la giovane attrice stia agendo di strategia. Ecco le sue parole:

L’amore per Rosalinda è una ca*ata! Io sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso. Tu non hai vissuto niente. Venire in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica mi sta sul caz*o, è una mancanza di rispetto.

Di contro, Dayane ha risposto:

Non sai cosa ho vissuto nella mia vita. So cosa voglio, chi mi ha amato e cosa provo per Rosalinda.

Ma Tommaso rincara la dose, elencando tutte le altre infatuazioni meno presunte che Dayane ha vissuto nella Casa: