GF VIP: Francesco Oppini sulla vittoria di Tommaso Zorzi

Ho visto la tua crescita dal punto di vista personale ed era la cosa a cui tenevo di più in assoluto. Sono riuscito a farti avere meno paura di certe cose. E questo per me vale più di ogni cosa. Ricordati che una delle più grandi ricchezze è avere delle persone su cui contare. L’amico vero, come sono io e come sei tu per me è quello che capisce i difetti e li accetta.