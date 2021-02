GF VIP: Pierpaolo Pretelli svela il segreto di Giulia Salemi

In attesa di scoprire chi, tra Giulia Salemi e Stefania Orlando dovrà uscire dalla Casa del Grande Fratello VIP, ci ha pensato Pierpaolo Pretelli – uno degli altri inquilini – a rivelare qualcosa riguardo alla sua bella fidanzata, Giulia Salemi. Sì, perché parlando con Andrea Zenga e Andrea Zelletta, Paolo ha confessato che Giulia starebbe molto male, qualora venisse eliminata. A detta dell’ex Velino, la ragazza non avrebbe fatto il percorso che si sarebbe immaginata e, a oggi, ha molti rimpianti.

Ecco qui riportate le sue parole:

Mi dispiace per lei, io tanto tra dieci giorni la vedo perché finisce tutto. A livello di percorso, forse non era quello che lei aveva prefissato. Lei ci teneva a stringere rapporti, il fatto che ha vissuto questa cosa con me le ha tolto del tempo. Dispiace a me per lei.

L’altra puntata ha messo in luce qualcosa. Io lo avevo già preventivato, ma non di Rosalinda ed è quella a cui lei ci teneva di più rispetto agli altri. Ti fa capire, anche se è un gioco, però se ci tieni ad arrivare alla fine con delle persone non le nomini.