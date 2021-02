GF VIP: Rosalida Cannavò scrive una lettera a Dayane Mello

Rosalinda Cannavò dice addio a Dayane Mello

Nelle ultime ore Rosalida Cannavò e Dayane Mello sono tornate a far parlare di sé all’interno della Casa del Grande Fratello VIP. Nella scorsa puntata, infatti, avevamo lasciato la Mello dopo il coming out, in cui dichiarava di essersi volutamente allontanata dall’amica Rosalinda perché innamorata di lei. Sempre Dayane ha affermato di provare una forte gelosia nei suoi confronti, dal momento che aveva iniziato a frequentare il gieffino Andrea Zenga, con cui continua ad avere una storia.

Rosalinda ha quindi pensato bene di scrivere una lettera di addio a Dayane, dove ha cercato, un volta per tutte, di chiarire la situazione e di tornare ad avere un rapporto di pace con lei. Sempre nella stessa lettera, si è poi rivolta anche a Tommaso Zorzi e a Stefania Orlando, esprimendo il proprio affetto.

Ecco quanto scritto:

Da un inizio burrascoso con un epilogo positivo. Devo ammettere che anche grazie a te sono riuscita a liberarmi di macigni. Ti stimo immensamente, ho appreso tante cose da te e ho scoperto che dietro la tua maschera da cinico si nasconde un cucciolo (si riferisce a Zorzi). Tra scontri iniziali, parole volate qua e là, frutto anche della mia costante posizione in difesa, posso solo dire che ti voglio tanto bene. Perché alcune critiche e riflessioni che hai fatto nei miei confronti, mi hanno fatto riflettere e cambiare il mio approccio. E mi hai dato consigli da donna ad una donna che stava sbocciando (si riferisce a Stefania Orlando). Dayane… Ultima ma non per importanza. Tu che stai in cima a tutte le classifiche che si possano fare. Il nostro rapporto è stato speciale, unico, altalenante ma vero. Fuori so che sarà tutto diverso e se vorrai, come ti ho sempre detto, le porte del mio cuore sono aperte a te sempre.

Infine, ricordiamo che Rosalinda e Dayane sono attualmente a rischio eliminazione.