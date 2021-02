GF VIP: Scoppia l’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Ancora parole d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Continua il flirt tra due dei concorrenti della Casa del Grande Fratello VIP, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Dopo aver superato la fine della della storia d’amore con Giuliano Condorelli, la gieffina si è gettata tra le braccia di Zenga, arrivando addirittura a un bacio. Di contro, l’ex fidanzato ha fatto sapere tramite vie legali di non voler essere più menzionato all’interno della trasmissione.

Comunque, la nuova coppia sembra orami inseparabile e non nascondono gesti d’affetto nemmeno davanti agli altri concorrenti del reality show. A conferma di ciò, anche le parole della Cannavò a Zenga, che ha detto:

Ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Mi sono detta più volte: “Ti devi lasciare andare Andrea ed accoglierlo”. Tu e io proviamo questo e siamo fortunati, secondo me è destino. Mi piace coccolarti e farti stare bene.

A queste affermazioni, Andrea ha quindi confessato di provare qualcosa per lei:

Te l’ho detto, che è una cosa di chimica oltre che fisica. Diciamo che è una roba emotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi.

Durante la stessa chiacchierata, Rosalida ha inoltre svelato un’esperienza traumatica vissuta durante le riprese della fiction L’Onore e il Rispetto. L’attrice era stata chiusa dentro il cofano di una macchina d’epoca, ma alla fine della scena la troupe non riusciva ad aprirlo e lei si è presa un bello spavento. Temeva di rimanere intrappolata lì dentro.

Mi sono sentita morire, ero impanicata, graffiavo e davo pugni. Mi sono sentita male, terribile.

Tornando alla loro storia d’amore, comunque, l’unica che non avrebbe approvato la loro unione sarebbe Dayane Mello. Bufera in arrivo? Non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.