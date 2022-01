Ghislaine Maxwell, chi è? Oggi Wikipedia, vita privata, la condanna

Ghislaine Maxwell è la figlia di Robert Maxwell, ex editore del Daily Mirror, deputato britannico e morto in circostanze mai chiarite nel 1991. imprenditrice inserita nel mondo finanziario, è stata socia e convivente del finanziere americano Jeffrey Epstein, coinvolto in una serie di scandali a sfondi sessuale.

Ghislaine Maxwell nel mirino della giustizia

Il crollo di Epstein è stato fatale anche per la Maxwell, che è finita a novembre sotto processo per complicità con Epstein nello sfruttamento di ragazze minorenni. Una corte federale a New York ha emesso verdetto di colpevolezza per numerosi capi d’imputazione tra i quali il più grave: traffico sessuale di minori, che prevede pene detentive pesantissime.

Secondo i media americani, la Maxwell ha subito il processo inizialmente destinato a Epstein che però si è suicidato in carcere nell’agosto di 2 anni fa, dove era in attesa di giudizio, con l’accusa di sfruttamento minorile a carattere sessuale e pedofilia.

Il ruolo di Ghislaine Maxwell nella vicenda Epstein

La giuria ha stabilito che la donna è colpevole di molti reati tra i quali aver convinto e accompagnato ragazze minorenni a casa di Epstein per intrattenersi con lui. Inoltre, numerose testimoni, ora maggiorenni, hanno dichiarato di avere subito abusi da Epstein tra il 1994 e il 2004, alla presenza della stessa Maxwell in varie occasioni.

L’accusa è doppiamente grave, perché indicherebbe il cinismo della coppia nell’adescare minorenni problematiche che provenivano da ambienti familiari difficili ed economicamente disagiati.

Le conseguenze del verdetto

Ghislaine Maxwell attende ora una condanna che potrebbe arrivare a 40 anni di carcere, se non addirittura a 65 in casi estremi. Per una donna sessantenne, questo significherebbe una condanna all’ergastolo.

Inoltre, questa terribile vicenda distrugge definitivamente la sua vita brillante che, nel corso degli anni, l’aveva portata ai vertici del jet set americano, frequentando abitualmente l’ex presidente Bill Clinton e il secondo figlio maschio della regina Elisabetta, il principe Andrea.

Le reazioni in aula

La Maxwell è rimasta impassibile davanti al verdetto di colpevolezza, ha bevuto un po’ d’acqua, senza tradire emozioni di sorta, ha poi lasciato velocemente l’aula e non ha neppure rivolto la parola agli avvocati. Si è limitata e guardare i fratelli che erano presenti al processo.

I 12 giurati hanno raggiunto il verdetto dopo 40 ore trascorse in camera di consiglio. Di certo,, le decine di testimoni a carico dell’imputata hanno facilitato il compito dell’accusa che l’ha sempre definita il braccio destro di Epstein e perfettamente consapevole di quello che stava facendo.

L’accusatore al processo è il procuratore Damian Williams che non nasconde la soddisfazione per l’accoglimento di quasi tutti i capi d’imputazione. Ha infatti dichiarato che la strada per ottenere giustizia è stata molto lunga, ma tutte le testimoni che sono uscite allo scoperto hanno avuto coraggio e questo risultato è stato possibile solo grazie alla loro testimonianza.

Se giustizia sarà fatta, lo stabilirà la corte quando si tratterà d’infliggere la condanna. In ogni caso, il collegio difensivo dell’imputata sta già lavorando all’appello, nella speranza di ribaltare il verdetto. Di sicuro, la reputazione in frantumi dell’ex imprenditrice britannica sarà quasi impossibile da ricostruire.