Giacomo Urtis: chi è, età, carriera, reality, Gf Vip 6

Giacomo Urtis, è un noto chirurgo estetico, molto noto in televisione. Noto anche per essere il chirurgo estetico dei vip, Urtis è spesso ospite, come opinionista, in trasmissioni televisive, come Pomeriggio 5, ed è anche stato concorrente di reality, come L’Isola dei Famosi, Gf Vip 5 e, da fine novembre, è nuovamente un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip, giunto alla sua sesta edizione. Il Dottor Urtis, ha 44 anni d è nato in Venezuela, da genitori sardi. Si trasferisce, dunque, in tenera età in Italia e prosegue qui gli studi. Si specializza in Dermatologia e Venereologia, presso l’Università di Sassari, per poi terminare con un Master in Chirurgia Estetica a Milano. Attualmente Urtis è a capo di due cliniche a Milano e a Roma e un centro dedicato al dimagrimento in Sardegna. Inoltre, è anche fondatore dell’azienda Dr Urtis Clinic, che raccoglie specialisti in Chirurgia, Medicina Estetica e Dermatologia.

Urtis Giacomo – dettagli informazioni

Nome: Giacomo

[wp_ad_camp_1]

Cognome: Urtis

Data di nascita: 28 settembre 1977

Età: 44 anni

Segno Zodiacale: Bilancia

Luogo di nascita: Caracas

Professione: chirurgo estetico, personaggio tv

Profilo Instagram ufficiale: @giacomourtis

Giacomo Urtis chi è, vita privata, infanzia

Giacomo Urtis nasce a Caracas il 28 settembre 1977. Trascorre la sua infanzia proprio in Venezuela prima di trasferirsi in Italia, precisamente in Sardegna, ad Alghero, di cui sono originari i genitori. Si specializza in Dermatologia e Venereologia, presso l’Università di Sassari, per poi terminare con un Master in Chirurgia Estetica a Milano. Attualmente Urtis è a capo di due cliniche a Milano e a Roma e un centro dedicato al dimagrimento in Sardegna. Inoltre, è anche fondatore dell’azienda Dr Urtis Clinic, che raccoglie specialisti in Chirurgia, Medicina Estetica e Dermatologia. Appassionato anche del mondo dello specctaolo, Urtis è spesso ospite in diverse trasmissioni televisive e ha partecipato a reality, come L’Isola del Famosi e Gf Vip 5. Attualmente, è un concorrente ufficiale del Gf Vip 6. Urtis ha dichiarato la sua omosessualità e attualmente risulta single.

Giacomo Urtis curriculum e carriera

Giacomo Urtis è un dermatologo e chirurgo plastico, molto amato dal pubblico. Dopo la laurea conseguita, la specializzazione e il master, il Dottor Giacomo Urtis è uno dei più noti chirurghi plastici, soprattutto tra i vip. Recentemente ha anche aperto un nuovo centro nella città di Londra, lanciando una linea di cosmetici che ha riscosso grande successo. Nella sua carriera nel mondo dello spettacolo, Urtis ha anche recitato nella web serie “The Lady” di Lory Del Santo. Appassionato anche del mondo dello specctaolo, Urtis è spesso ospite in diverse trasmissioni televisive e ha partecipato a reality, come L’Isola del Famosi e Gf Vip 5. Attualmente, è un concorrente ufficiale del Gf Vip 6.

Giacomo Urtis instagram

Il profilo Instagram di Giacomo Urtis vanta oltre 650 mila followers. Il dottor Urtis condivide con i suoi affezionati fa, oltre a numerosi scatti relativi alla sua professione, anche selfie simpatici e momenti di vita quotidiana.