Giacomo Urtis: “io vicino al matrimonio, poi qualcosa è andato storto…”

Giacomo Urtis si confessa al settimanale Chi

Da poco fuori dalla Casa del Grande Fratello VIP, il noto chirurgo plastico Giacomo Urtis ha raccontato al settimanale di Chi di essere stato in procinto di sposarsi qualche anno fa. Quella che avrebbe dovuto essere la fortunata, non era altro che la sua prima fidanzata, Elena, con la quale aveva portato avanti una relazione per circa 13 anni.

Ma qualcosa è andato storto proprio in procinto delle nozze. Ecco le sue parole:

Sono sempre stato un ragazzo come gli altri. Figlio unico, fidanzato con Elena che gestiva villaggi turistici. Una persona d’oro. L’ho conosciuta perché sua cugina era nella mia stessa comitiva. Eravamo un grande gruppo di amici e, come in tutte le favole, mi sono fidanzato con Elena. Non c’è stato un lieto fine però. Siamo stati insieme ventitré anni fa. Tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio. Era tutto pronto, mancava poco.

Sempre secondo quanto dichiarato da Urtis, lui avrebbe rinunciato alle nozze dopo aver avuto un colpo di fulmine per un ragazzo in aeroporto. Non solo, ma insieme a lui ha avuto una storia clandestina durata addirittura tre anni. Oggi, comunque, Giacomo è felicemente single.

Chi è Giacomo Urtis

Nato a Caracas nel 1977, Giacomo Urtis è un chirurgo plastico, famoso per aver avuto tra i suoi pazienti tanti volti noti del mondo dello spettacolo. Spesso è stato anche ospite di Barbara d’Urso, fino a che poi non ha partecipato alla 12esima edizione de L’isola dei famosi.

Dichiaratamente omosessuale, in passato ha avuto una storia con Rodrigo Alves (oggi Jessica Alves), famoso per essere il “Ken umano”, a causa di tutti gli interventi subìti per assomigliare alla bambola della Mattel.

Tra i suoi clienti Vip ci sono: Selvaggia Roma, Andrea Battistelli, Anna Boschetti, Mara Venier, Taylor Mega, Francesca Cipriani, Dayane Mello, Francesca Tocca, Valeria Marini, Deianira Marzano, Francesca Brambilla e Soleil Stasi.