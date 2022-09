Giaele De Donà chi è? Età, convento, figli

Siamo entrati nel vivo del reality show più seguito di sempre, ovvero il Grande Fratello Vip, dove stiamo imparando a conoscere i concorrenti. Tra i vari partecipanti, spunta il nome di Sofia Giaele De Donà, influencer che ha già cavalcato l’onda del successo televisivo partecipando ad un altro reality, ovvero Ti spedisco in Convento. Giaele è super attiva sui social, lavora nel campo della moda e ha sposato un pezzo pesante americano, sul quale ha lanciato qualche rivelazione indiscreta durante una chiacchierata con altre due concorrenti della casa.

Giaele De Donà, la biografia

La blogger ed influencer ha imparato a darsi da fare nel campo della moda sin da adolescente. Già a quindici anni ha familiarizzato con le passarelle di alta moda. Non è tardato poi ad arrivare l’ingresso nel mondo dello spettacolo e così qualche anno fa viene scritturata per il reality Ti spedisco in convento che le ha permesso di diventare famosa. Ricordiamo che il reality Ti spedisco in convento è stato trasmesso su Discovery +.

La sua carriera non si limita certo alle partecipazioni televisive. Giaele infatti ha continuato a coltivare la sua passione per la moda. Ha così aperto un suo blog e ha deciso di approfondire l’argomento frequentano l’Accademia del Lusso “Fashion Business”. Da un anno circa ha lanciato il suo primo brand: SGDD BRAND. Non contenta è andata oltre e ha deciso di lanciare anche una collezione di vestiti esclusivi dedicati alle donne musulmane.

I social

La De Donà è molto attiva sui social, tanto che viene considerata una influencer a pieno regime. In particolare su Instagram, dove conta oltre 100 mila seguaci, è sempre pronta giorno dopo giorno a condividere non solo la sua vita lavorativa ma anche la sua vita privata.

Il matrimonio con Bradford Beck

Per quanto Giaele ami condividere la sua vita privata, della sua relazione personale e del suo matrimonio si sa davvero molto poco. Ad ogni modo da qualche mese è convolata a nozze con un imprenditore americano, Bradford Beck, di cui si sa davvero molto poco. Il giorno delle nozze, sempre da quanto pubblicato sui social, la De Donà è stata accompagnata all’altare dal suo papà, avvolta da un abito che non poteva non essere meraviglioso. Senza parole anche per la location, da vera principessa.

Ad oggi non hanno figli e secondo qualche indiscrezione trapelata ai microfoni del GF Vip, pare che i due abbiano una relazione aperta. Giaele ha confessato i termini del suo rapporto con Beck a Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi, per poi ritrattare la bomba scoop nella speranza di poter salvaguardare la privacy del marito.

Bradford Beck chi è il marito di Giaele

Tornando al marito di Giaele, sappiamo essere un noto imprenditore ed ingegnere americano, nonché CEO presso la United Aeronautical, società californiana. Beck è molti anni più grande di lei. Sono convolati a nozze in Messico, su una spiaggia di Talum. Sono le sole notizie sulla loro relazione. Per il resto non trapelano ulteriori info sul suo conto. Pur essendo social, i suoi profili personali sono super serrati.