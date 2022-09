Gianluca Gazzoli: chi è? Professione, età, carriera, curiosità

Conduttore radio e tv, dj, doppiatore e molto altro: conosciamo meglio l’eclettico Gianluca Gazzoli.

Definire Gianluca Gazzoli in una sola parola è riduttivo e, oltremodo, difficile: il suo eclettismo stupisce e spariglia, non c’è che dire. Noto ai più come conduttore radiofonico e dj, all’attivo ha diverse skills, che lo rendono uno dei personaggi di spettacolo più completi.

Il nostro Gianluca ben si destreggia infatti anche nella televisione, sia come conduttore che come doppiatore di film. E non è finita qui: abile anche nel campo del videomaking, è la testimonianza vivente che quando uno ha talento, non c’è barriera.

Gianluca Gazzoli: dai villaggi turistici alla radio

Gianluca Gazzoli nasce a Vigevano nel 1988 ma cresce a Cologno Monzese dove sperimenta la sua grande attitudine per il mondo dello spettacolo. I villaggi turistici dell’età giovanile vengono presto sostituiti da contratti radiofonici importanti, primo su tutti quello con Radio Number One.

Il salto nel panorama nazionale avviene però qualche tempo dopo, quando Gianluca firma con Radio 2: è la svolta. La carriera di speaker radiofonico lo chiama a gran voce e il ragazzo lombardo risponde presente.

Nel febbraio del 2017, assieme ad Andrea Delogu e Gianfranco Monti, conduce la diretta radiofonica del Festival di Sanremo. Un punto di arrivo per molti, ma non per Gianluca. Per l’artista vigevanese è solo una rampa di lancio da cogliere con entusiasmo e preparazione.

Qualità che a Gazzoli, di certo, non mancano: infatti grazie alle sue doti sbarca a Rai 4 dove, assiema a Ema Stockholma, commenta il Tomorrowland. Altro grande successo per il conduttore è lo spinoff di “Quelli che il calcio”, in onda su Radio 2, di cui è conduttore nel 2018 assieme a Tamara Donà.

La sua grande passione per la radio lo porta a Radio Deejay, dove nel conduce “Dalle 2 alle 5” (2019) e Megajay (2020). L’anno seguente torna a Sanremo, dove conduce “Guess the artist”, fortunato format di intrattenimento legato al Festival più amato dagli italiani.

Ma il viaggio di Gianluca Gazzoli non finisce certo in radio: il suo sbarco sul grande schermo è solo questione di tempo. Infatti, sempre nel 2021, appare tra i doppiatori del cartone animato “Space Jam: new legends”. La tv lo affascina, così come lo sport: da qui nasce la conduzione di “Basket Zone”, in onda su DMAX.

Gianluca Gazzoli: un artista a 360 gradi

Le sorprese, quando di parla di Gianluca Gazzoli, non finiscono mai. L’artista lombardo, infatti, ha all’attivo anche un libro, edito da Mondadori nel 2021, dal titolo “Scosse. La mia vita a cuore libero.”

Questo a riprova dell’eclettismo e dell’intelligenza di Gianluca, capace di coniugare diversi ambiti della cultura dello spettacolo, rimanendo sempre sé stesso. Questa, infatti, è la grande forza di Gazzoli: divertirsi con il proprio lavoro, trasmettendo serenità e leggerezza.