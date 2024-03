Gianluca Grignani ricoverato: ecco cosa è successo

C’è stata forte preoccupazione per le sorti del famoso cantante italiano Gianluca Grignani nelle ultime ore. L’artista infatti si stava esibendo in un locale della provincia di Piacenza quando sarebbe stato colto da un malore improvviso, che lo ha costretto a interrompere l’evento.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Gianluca Grignani ricoverato: cosa è successo veramente?

Le fonti della notizia riportano che Gianluca Grignani sarebbe stato soccorso immediatamente dalle persone presenti e portato urgentemente al vicino ospedale Guglielmo Da Saliceto. Qui Grignani avrebbe trascorso tutta la notte per consentire ai medici di effettuare gli accertamenti ed esami del caso, per capire le cause e l’eventuale cura.

Tuttavia non c’è ancora sicurezza sulla dinamica degli eventi, infatti lo stesso Grignani avrebbe addirittura smentito il ricovero in un post sul suo account Instagram dove dice: “Sono passato in ospedale per una cosa non mia ma non posso dire per chi. Sinceramente non ho neanche voglia di parlarne. Ci vediamo in concerto e poi sentite, che palle!”

Queste parole smentiscono completamente quanto riportato dai giornali locali, tuttavia potrebbe anche essere una smentita per rassicurare i suoi fan, anche alla luce del prossimo tour.

Come sta ora Grignani?

Come detto non si sa così successo esattamente a Grignani, ma dopo la notte passata in ospedale, il cantante è stato dimesso in buone condizioni. Ovviamente nei prossimi giorni Gianluca rimarrà a riposo, per evitare complicazioni e monitorare il proprio corpo.

Ancora non è certo se questo evento avrà ripercussioni sul tour atteso nei prossimi mesi. Entro meno di tre settimane, il 22 marzo, il tour “Residui di Rock’n’Roll” avrà inizio con la prima tappa a Fontaneto d’Agogna, nel Novarese. Questo viaggio musicale lo condurrà attraverso tutta l’Italia, da Milano a Roma, da Torino a Bari, da Napoli a Firenze, fino a Pordenone e Senigallia. Un tour che speriamo continui in serenità.