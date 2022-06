Gianluca Mancini, chi è? Padre, madre, procuratore, tatuaggio, figlia

Chi è Gianluca Mancini

Gianluca Mancini è un calciatore italiano, attualmente in forza nel club Giallorosso e nella Nazionale di calcio. E’ nato il 17 Aprile del 1996 a Pontedera (segno zodiacale Ariete). Le sue caratteristiche fisiche sono quelle di avere capelli e occhi castani, per 90 kg di peso e 1 metro e 77 cm di altezza.

E’ sposato con Elisa, la storica fidanzata del calciatore, dal 23 dicembre del 2019. I due si sono sposati a Firenze e, la scelta della data, non è stata casuale visto che i due si sono conosciuti proprio il 23 e che quest’ultimo è anche il numero della maglia del giocatore.

Il loro matrimonio è stata una festa in grande stile, pieno di calciatori e relative consorti, dalla loro unione sono nate due bambine: Ginevra nata nel 2020 e Lavinia nata nell’aprile del 2022.

Gianluca è figlio di un imprenditore agricolo e di un’insegnate. Ha iniziato a giocare a calcio a soli 7 anni, grazie ad un amico di famiglia, che ne aveva notato il potenziale.

Ha diversi tatuaggi sul corpo.

La figlia Ginevra

La primogenita della coppia è stata fonte di grande proccupazione per i due. La piccola, infatti, è nata in anticipo di due settimane, il 18 luglio del 2020. La prematurità della piccola, ha significato passare i primi giorni di vita all’interno di un’incubatrice, quindi lontana da mamma e papà.

Per fortuna tutto si è concluso per il meglio e la piccola, dopo due settimane, è potuta tornate a casa con i suoi genitori. Grato del lavoro svolto dai medici, il calciatore della Roma, ha donato all’ospedale in cui la figli è nata una nuova incubatrice.

La carriera calcistica



Gianluca Mancini ha esordito da giovanissimo nella categoria dei pulcini. Nel corso di qualche anno è stato notato da un osservatore della fiorentina che, dopo alcuni giorni di provini, decide di portalo a Firenze e di fargli iniziare la carriera dalle giovanili fino ad arrivare alla primavera e a conquistarsi convocazioni da parte dell’allora Mister Montella, sia in Campionato che in Eurpopa League, senza tuttavia esordire mai, con la maglia della Fiorentina.

Nella sua carriera calcistica ha sperimentato molti ruoli prima di arrivare a ricoprire quello che gli calza alla perfezione: esordio da centrocampista fino ad imporsi come difensore centrale. Un giocatore bravo nell’anticipare il gioco, potente, con molta tecnica, caratteristiche che gli hanno permesso di conquistarsi un posto nella Roma e nel cuore dei tifosi.

Il suo modello d’ispirazione è Marco Materazzi ed è per lui che ha scelto di indossare il numero 23.

Prima di approdare alla Roma, come già accennato, Gianluca Mancini ha militato nella fiorentina. E’ partito dal settore giovanile della squadra toscana fino alla primavera, con convocazioni anche in Europa League e in alcune amichevoli con la prima squadra, senza mai esordire davvero con la Fiorentina.

Nel 2015 viene temporaneamente trasferito al Perugia, che milita in Serie B, per poi essere acquistato in via permanente afine stagione. Nel 2017 si trasferisce all’Atalanta e il 24 settembre del 2017, fa ufficialmente il suo debutto in Serie A, proprio contro la Fiorentina. Il primo goal della carriera della categoria superiore, arriva nel febbraio del 2018 contro il Chievo.

Nel 2019 debutta con la Roma in cui gica tutt’ora e nello stesso anno esordisce anche con la Nazionale italiana, contro il Liechtenstein, per le qualificazioni ad Euro 2020.