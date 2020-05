Gianluca Vacchi presto papà, l’annuncio social. “Io e Sharon aspettiamo un bambino”

Gianluca Vacchi diventa papà e dà il lieto annuncio via social insieme alla fidanzata Sharon Fonseca. L’imprenditore e deejay bolognese, che compirà 53 anni il prossimo 5 agosto, molto conosciuto sul web per i suoi balletti accattivanti, mette su famiglia.

“Sono molto felice di annunciarvi e condividere con voi questo: io e Sharon aspettiamo un bambino. Lei è la madre che ho sempre sognato per mio figlio” dice il re di Instagram ai suoi 15,1 milioni di follower. L’annuncio è arrivato proprio in un giorno speciale: “Oggi è la Festa della Mamma e ovviamente il mio primo pensiero va a mia madre. Ma poi devo anche dire che quando nella mia vita ho pensato a una potenziale madre per mio figlio, quella donna aveva le caratteristiche di Sharon” prosegue il bolognese nel video dove appare insieme alla fidanzata Sharon Fonseca, modella e influencer 24enne, che lo guarda sognante e lo riempie di baci. “Grazie amore per avermi dato il regalo più bello…” sussurra poi la venezuelana che è al suo fianco da circa due anni. Nel video, ambientato nel salotto del super attico di Miami (di proprietà di Vacchi), la coppia appare felice ed emozionata e si lascia andare a baci, coccole e qualche lacrima di gioia. Ma non svela il sesso del nascituro.

Per l’imprenditore più palestrato, tatuato, abbronzato e conosciuto nella movida, è arrivo quindi il momento di mettere su famiglia, come lo stesso aveva recentemente confessato dichiarando di aver voglia di stabilità sentimentale. Dopo i balletti virali, tra lusso e vita da nababbi, sempre in compagnia di belle donne – con Giorgia Gabriele ha avuto una lunga storia – Vacchi adesso sembra pronto a per il suono della marcia nuziale.

