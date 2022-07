Gianmarco Carroccia, chi è? Età, Lucio Battisti, storia, biografia

In questo articolo vi parleremo di Gianmarco Carroccia, un giovane cantautore italiano, che si è diplomato nella scuola di Mogol ed è noto per la sua somiglianza, non sono fisica ma anche canora, con Lucio Battisti.

Chi è Gianmarco Carroccia

Gianmarco Carroccia è un cantautore italiano nato a Fondi nella provincia di Latina, il 10 agosto dell’anno 1988. E del segno del Leone ed è appassionato di musica praticamente da tutta la vita. A soli 5 anni ha iniziato a coltivare il suo amore per la musica italiana, in particolare, si è sempre detto un grandissimo fan di Adriano Celentano e di Lucio Battisti.

Ed è proprio quest’ultimo che l’ha portato alla notorietà visto che, risulta essere il miglior interprete italiano di Lucio Battisti di sempre. Inizia a scrivere le sue prime canzoni alla sola età di 14 anni, anni in cui ha iniziato anche a prendere lezioni di chitarra punto dopo essersi diplomato all’istituto commerciale, si è iscritto all’università laureandosi in Management e diritto di impresa. Negli stessi anni dell’università Gianmarco partecipa a numerosi concorsi musicali tra cui il Festival di Castrocaro, il cantagiro è il tour Music Fest.

Gianmarco Carroccia ha un fratello di nome Pierluca e, essendo una persona molto riservata, non sappiamo se è fidanzato o meno.

Gianmarco ha anche un profilo Instagram, ma non è un grandissimo Fan dei social, proprio perché è una persona estremamente riservata. Il suo profilo Instagram è, infatti, chiuso.

Carriera

Negli stessi anni dell’università Gianmarco Carroccia si è iscritto anche al CET Music ovvero il Centro europeo di Toscolano per intenderci, la scuola diretta è fondata dal grande maestro Mogol. Si è diplomato come autore di testi e, nel 2007, è riuscito a pubblicare una raccolta di testi, contenente 10 grani musicali, composti da lui dal titolo “ispirazione, esternazione, evoluzione”.

L’anno 2014 lo vede iniziare la sua collaborazione ufficiale con Mogol, portando in scena lo spettacolo “Emozioni“. L’anno successivo firma il suo primo contratto discografico e nel 2016 pubblica il singolo “Crudeltà d’amore”.

È stato anche fondatore di un associazione culturale che apprende il nome di suoni e motivi.

La canzone l’arcobaleno

Una delle canzoni più apprezzate il Note del cantautore Gianmarco Carroccia e “l’arcobaleno”. La canzone è stata scritta da Mogol per Gianmarco che, quando ne parla, trova sempre una forte emozione perché dice di essere stato ispirato da Lucio Battisti. Queste le parole di Mogol in merito alla canzone: “l’arcobaleno? La scritta Lucio Battisti dall’aldilà e mi è arrivata in una circostanza stranissima, con una serie di coincidenze inspiegabili. I morti hanno potere sui vivi, li possono raggiungere nelle maniere più impensabili quindi. L’ho verificato in prima persona: quando è morto, me l’ha dettata punta o composto il testo in 15 minuti e non sarebbe mai venuto così preciso se non fosse stato lui a suggerirmi parola per parola. È la verità la cosa davvero incredibile è che adesso è un allievo, Gianmarco Carroccia che è identico a lui li somiglia sia fisicamente sia nel modo di cantare” queste le dichiarazioni di Mogol nell’intervista che ha concesso al Corriere della Sera.