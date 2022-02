Gianmaria Antinolfi, chi è? Instagram, azienda, età, chi è il padre

Gianmaria Antinolfi, classe 1985, è un imprenditore campano di 36 anni che vive e lavora a Milano da tempo. E’ direttore delle vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, nota società di alta moda. E’ uno dei protagonisti dell’edizione del Grande Fratello Vip di quest’anno.

L’imprenditore seduttore

Gianmaria Antinolfi si guadagna la fama di impenitente playboy grazie ai suoi flirt, il più famoso con Belen Rodriguez, conosciuta a Milano e sedotta durante un romantico weekend a Capri. Sembra che per Belen l’imprenditore abbia mollato la modella brasiliana Dayane Mello. L’imprenditore abbandona la casa dopo circa quattro mesi: “per impegni lavorativi, impegni professionali molto importanti”, queste le sue parole.

Questo il suo account Instagram, @gianmariaantinolfi. Fashion e Luxury, indica nella biografia, egli è infatti un manager nel settore del lusso.

Gianmaria Antinolfi si laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II” e successivamente segue un master in Management all’ Università Bocconi di Milano.

La donna più importante di Gianmaria, la madre Esmeralda Vetromile

In un’ intervista a Verissimo afferma di avere una vita già impostata che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e di essere innamorato dell’amore e delle donne.

Egli nutre un grande rispetto per le donne grazie all’educazione ricevuta dalla madre Esmeralda Vetromile, imprenditrice partenopea, che dopo aver interrotto la relazione con Alfredo, padre di Gianmaria, ha sposato l’uomo dal quale il piccolo ha appreso il suo stile da gentiluomo, Achille Perillo.

Achille Perillo è un dentista di Napoli recentemente scomparso, con il quale la donna ha avuto i figli Vera e Francesco. Dalla precedente relazione sono nati invece Gianmaria Antinolfi e la sorella Alberta Antinolfi. Gianmaria è legatissimo a tutti i suoi fratelli, mentre confessa di avere un rapporto conflittuale con il padre.

Un papà per amico

La casa del Grande Fratello è per Gianmaria, un occasione per parlare a cuore aperto della propria famiglia e del rapporto conflittuale con il padre naturale Alfredo che si è allontanato da lui quando era ancora piccolo.

Poco sappiamo dell’uomo, sembra faccia il notaio a Napoli e che ha cercato di recuperare il rapporto col figlio dopo averlo abbandonato da piccolo.

Il padre di Gianmaria attraverso le parole del figlio

“Abbiamo un rapporto molto conflittuale, non ne parlo mai, in realtà, ma mi sono accorto da dove arriva questa conflittualità e perché sono così arrabbiato con lui”.

Gianmaria rimprovera al padre di non aver incarnato la figura autoritaria della quale aveva, ed ha ancora bisogno. Lo vede poco prima di entrare nella casa, in occasione del suo compleanno, anche se non si sentivano da un paio di mesi. Queste le sue parole:

“Uno dei motivi per il quale ero molto arrabbiato con lui risale al mio compleanno. Lui è venuto alla festa, ma non ha avuto neanche un pensiero nei miei riguardi. Non capisce che quello che mi manca è l’affetto e non il regalo perché del regalo non me ne faccio niente. Basta poco per farmi felice, basta un pensiero, un bigliettino. Vorrei essere trattato come un figlio ogni tanto e non come un amico”.

Ci auguriamo che la partecipazione nella casa sia stata per Gianmaria non solo un’occasione per parlare del rapporto con il padre Alfredo, ma anche un modo per risolvere il conflitto e rendere padre e figlio felici.