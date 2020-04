Gianni Morandi indossa la mascherina “egoista” e piovono commenti: “Così proteggi solo te stesso”

By

“Così proteggi solo te stesso e non i tuoi cari”. Gianni Morandi indossa la mascherina “egoista” e i follower commentano. In una foto pubblicata nelle scorse ore su Instagram, infatti, il cantante si è mostrato con una mascherina con filtro Ffp2 e valvola, che permette di non infettarsi ma lascia passare il virus nel caso si risultasse contagiati.

Il dispositivo di protezione era stato definito ironicamente “egoista” in un video di un medico di Bologna, che aveva voluto spiegare con semplicità la differenza tra i vari tipi di mascherine. “Abituiamoci a vederci tutti così…”, scrive Gianni Morandi nella didascalia che fa corredo alla foto in cui indossa la mascherina.

Molti i commenti degli utenti allo scatto. Qualcuno ha voluto esprimere solidarietà affermando “ci abitueremo, fratello”, “fai bene a mettere la mascherina”, mentre altri hanno puntualizzato: “Gianni questa maschera non va bene… Devi usare quelle senza valvola. Proteggono te e gli altri. Questa protegge solo te. Pensaci”; “Quelle con la valvola sono dette mascherine ‘egoiste’ e sono usate con la chirurgica sopra per non infettare gli altri nel caso tu sia positivo”.

Altri follower hanno sentenziato: “Adesso tutti esperti di mascherine. Ma lo sapete che quelle dette ‘altruiste’ non si trovano nemmeno col binocolo?”.

