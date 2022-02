Gigi Bici, chi è? Età, ultime notizie, storia, chi l’ha visto

Luigi Criscuolo, noto come Gigi Bici, di anni 60, esce l’8 novembre scorso dalla sua abitazione per non rientrare più. La sua macchina viene ritrovata la sera di quel lunedì nelle campagne pavesi. Macchina che a circa un’ora di distanza dall’uscita di casa di Gigi Bici, era guidata da un altro uomo, del quale ancora non si conosce l’identità.

La macchina, oltre ad avere un vetro rotto ha macchie di sangue al suo interno. Inizialmente la famiglia della vittima pensa ad un sequestro e lancia un appello durante la trasmissione di Chi l’ha visto? su Rai3 oltre a tappezzare la città di volantini con l’immagine dell’uomo scomparso.

Il ritrovamento del cadavere di Gigi Bici

Dell’uomo non si sa più nulla fino al 20 dicembre scorso, quando il cadavere viene trovato davanti al cancello della villa di Barbara Pasetti, 44 anni, grazie al figlio di di otto anni. L’autopsia ipotizza una morte violenta, l’uomo è stato picchiato, prima di essere ucciso con un colpo di pistola alla tempia. Qualcosa è andato storto? La morte di Gigi Bici è un enigma al quale gli inquirenti stanno ancora lavorando.

Chi era Gigi Bici?

L’uomo, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici, gestiva un negozio per la vendita e la manutenzione di biciclette. Così lo ricorda la figlia Stefania parlando anche di Barbara Pasetti, la donna arrestata inizialmente per estorsione ed ora anche per omicidio e occultamento di cadavere.

“Mio padre era un uomo fantastico, un nonno fantastico. Da un giorno all’altro, non lo abbiamo più trovato. Sapevamo che un carrozziere aveva contattato mio padre dicendo che c’era una cliente che aveva bisogno di qualcuno che la proteggesse dall’ex marito. Papà, essendo una persona di buon cuore, tendeva ad aiutare tutti. Penso che la storia del marito sia stata una messa in scena”.

Barbara Pasetti, la principale indagata

Il 20 gennaio scorso viene arrestata Barbara Pasetti, ad oggi la principale indagata dell’omicidio, accusata inizialmente di aver chiesto un riscatto per liberare l’uomo che invece era già morto. La donna continua a proclamarsi innocente. Queste le sue parole:

“Hanno scaricato il cadavere davanti al mio cancello perché quello è l’unico punto non ripreso dalle telecamere che circondano la mia proprietà e facilmente raggiungibile in auto”.

L’arma del delitto

Lo scorso 3 febbraio viene ritrovata dagli agenti della squadra mobile l’arma del delitto nell’abitazione della donna. La donna ha sempre affermato di non conoscere l’uomo. Dalle indagini emerge qualcosa di diverso, sembra che la donna abbia chiesto aiuto a Gigi Bici per sbarazzarsi dell’ex marito che la stessa accusava di persecuzione. Ancora non è chiaro cosa sia successo e soprattutto non è ancora chiaro il movente dell’omicidio.

Due giorni fa, dopo la pistola trovata a casa della donna, compatibile con quella usata per uccidere l’uomo, viene trovata la cassetta degli attrezzi di Gigi Bici. Si ipotizza perciò che l’uomo si sia recato nell’abitazione della donna che continua a sostenere di essere stata incastrata.

Confidiamo nel lavoro degli inquirenti, che nei prossimi giorni effettueranno ulteriori controlli sulla macchina della vittima, e sul computer e il cellulare dell’indagata per fare luce su questo terribile omicidio.