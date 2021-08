Gigi D’Alessio fidanzata: chi è Denise Esposito? Età, carriera, incinta

Gigi D’Alessio, all’anagrafe Luigi D’Alessio, è un famoso cantante, produttore discografico e conduttore televisivo italiano. Secondo quanto riportato da wikipedia, nella sua carriera ha venduto 26 milioni di dischi. Artista di successo a livello internazionale, Gigi è uscito da poco da una lunga relazione, durata ben 15 anni, con la cantante Anna Tatangelo, da cui ha avuto il suo quarto figlio (per la Tatangelo è il primo), nel 2010, Andrea. Gigi, dalla precedente meglio, aveva già avuto tre figli, Ilaria, Claudio e Luca. Attualmente, Gigi, sembra aver ritrovato l’amore con la giovanissima Denise Esposito, di 28 anni, che lo renderà padre per la quinta volta.

Denise Esposito chi è, biografia

Non si sa molto sulla nuova fiamma di Gigi D’Alessio, in quanto non si tratta di un personaggio noto, anche se, vista la popolarità del futuro padre di suo figlio, sarà destinata a ritrovarsi spesso di fronte ai riflettori. Di Denise, si conosce ciò che è visibile sui suoi social. Ha 28 anni, cioè 26 in meno del compagno Gigi, e vive a Napoli. I due starebbero insieme da circa un anno e si sarebbero conosciuti a un concerto di D’Alessio. Denise, ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza ed è diventata un avvocato.

Denise Esposito – Scheda

Nome: Denise

Cognome: Esposito

Data di nascita: 19 novembre 1992

Età: 28 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Luogo di nascita: Napoli

Professione: avvocato

Profilo instagram ufficiale: @denisesposito

Denise Esposito e Gigi D’Alessio

Sembrerebbe che Denise e Gigi si siano conosciuti durante un concerto a Capri. Tra i due, sarebbe scattato il colpo di fulmine e la loro relazione sarebbe iniziata circa 1 anno fa. Il tutto è stato, però, reso ufficiale solo recentemente quando la Esposito, che ha 26 anni in meno del cantante Gigi D’Alessio, ha dichiarato di essere in dolce attesa. Per Gigi D’Alessio, sarà il quinto figlio, dopo i primi tre avuti dalla sua prima moglie, e Andrea, nato nel 2010, dalla sua lunga relazione con Anna Tatangelo. La Esposito è al sesto mese di gravidanza. È una ragazza molto riservata e innamorata del suo compagno. Per la nuova coppia, si tratta del primo figlio.

Denise Esposito instagram

Denise Esposito non fa parte del mondo dello spettacolo, ma, nonostante questo, è ugualmente molto seguita sui social. A oggi, sul suo profilo instagram, conta più di 20 mila follower. Non sappiamo se li avesse anche prima di aver ufficializzato la sua storia con il cantante Gigi D’Alessio e aver annunciato la sua gravidanza.

Denise Esposito e le ex di Gigi D’Alessio

Come riporta il quotidiano online Today, in un articolo pubblicato, il 4 agosto, la storia d’amore tra Gigi e Denise è nata a giugno 2020, a Capri, dopo un’esibizione di lui. Denise è riuscita a incontrare e conoscere Gigi, grazie a una sua amica e da lì è scattato il colpo di fulmine, tanto che Gigi ha presentato Denise alla sua famiglia durante le vacanze di Natale. Gigi D’Alessio per lei ha preso una nuova casa a Napoli, zona Posillipo, vicino alla dimora della sua ex moglie Carmela, madre dei suoi tre figli Claudio, Ilaria e Luca, con cui oggi i rapporti sono ottimi. Freddi, al contrario, quelli con Anna Tatangelo che Denise non ha mai incontrato.