Gilles Rocca, chi è? Età, Instagram, fidanzata, Miriam Galanti

Gilles Rocca, classe 1983, è diventato famoso per caso quando sul palco dell’Ariston nel 2020 Bugo uscì di scena lasciando Morgan a cantare da solo. Durante quella litigata Gilles lavorava al festival di Sanremo, e quegli attimi furono l’inizio della sua notorietà.

Scopriamo insieme qualche dettaglio su Gilles Rocca, chi è da dove viene e qual è la sua carriera!

Chi è Gilles Rocca?

Gilles è un attore e regista italiano nato a Roma il 12 Gennaio 1983, 39 anni quest’anno. Il suo nome esotico è di origine francese ma non ha niente a che vedere con le sue di origini. Infatti, i genitori decisero di dargli questo nome come omaggio al campione di Formula 1 Gilles Villeneuve scomparso l’anno della nascita dell’attore romano.

Gilles si trova nel 2020 sul palco dell’Ariston in un momento che passerà alla storia come il litigio tra Morgan e Bugo che quell’anno gareggiavano in coppia. L’attore lavorava all’Ariston perché l’azienda di famiglia di proprietà del nonno si occupa proprio di noleggio di strumenti musicali e lavora oltre che per la Rai anche per il Festival di Sanremo.

La sua comparsa sul palco desta molta curiosità tra il pubblico in teatro e a casa che immediatamente inizia ad informarsi sul giovane.

Il giorno dopo l’accaduto Gilles infatti troverà il suo profilo Instagram invaso di richieste, likes e commenti.

La carriera

La scalata verso il successo di Gilles è stata una casualità. Questo perché il suo sogno era stato sempre fare il calciatore e non l’attore. Partecipò in giovane età al programma Campioni, Il sogno distinguendosi tra tutti insieme a Sossio Aruta per la sua bravura.

Nonostante questo, la sua partecipazione non durò molto a causa di un infortunio che lo costrinse a cambiare direzione.

In quel momento iniziò la sua carriera nello spettacolo. Partecipò a diverse fiction tra cui Carabinieri, Cesaroni e Don Matteo. Recitò anche nel film Tre tocchi.

In seguito decise di dedicarsi alla regia e realizzo il corto Metamorfosi trattando temi delicati come la violenza sulle donne.

Chi è la fidanzata di Gilles Rocca?

Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca. Un’attrice molto famosa sia di teatro che di cinema. È diventata famosa per aver preso parte al film Scarlett.

Miriam e Gilles sono molto uniti e pubblicano parte della loro storia d’amore sui social. Condividono così con i fans alcuni momenti di vita tra cui le vacanze. Purtroppo però, con la partecipazione di Gilles all’isola dei famosi del 2021 la storia ha preso una piega inaspettata.

Nonostante questo sono riusciti a superare la crisi e ritornare insieme più forti di prima.

Partecipazione ai reality

Pare che i reality abbiano sempre affascinato Gilles che iniziò con Campioni il sogno che dovette abbandonare per un infortunio per poi approcciarsi ad altri tipi di show.

Nel 2021 partecipa infatti anche all’Isola del famosi perdendo più di 20 kg. Ha però deciso di sua spontanea volontà di ritirarsi dall’isola dopo 9 puntate. Questo reality incrinò anche la sua storia con l’attrice Miriam Galanti ma i due superarono la crisi.

Inoltre, è anche stato il vincitore di Ballando con le stelle, show di successo sulla Rai, ballando insieme alla sua coach Lucrezia Lando.