Gilles Rocca: chi è l’ultimo eliminato de L’Isola dei Famosi? Età, Carriera, Fidanzata, Covid

Gilles Rocca, è ormai noto al pubblico per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Considerato da tutti il maschio alpha in Honduras, nelle ultime settimane sembrava essersi spento, a causa della nostalgia nei confronti della fidanzata, l’attrice Miriam Galanti, con cui è legato da 12 anni. Gilles, un’importante carriera alle spalle, come attore e regista, ha dichiarato, durante l’ultima diretta del reality di non aver più la forza di continuare e di voler ritornare in Italia dalla sua famiglia e da Miriam. Il pubblico sembrerebbe aver ascoltato la sua richiesta, Gilles, infatti, nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 3 maggio, è stato eliminato con quasi il 60% dei voti. Gilles Rocca, diventato famoso per la sua presenza sul palco di Sanremo, durante la famosa litigata in diretta tra Morgan e Bugo, è anche il vincitore, insieme a Lucrezia Lando, di Ballando con le stelle 2020.

Chi è Gilles Rocca

Nome: Gilles

Cognome: Rocca

Data di nascita: 12 gennaio 1983

Età: 38 Anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Attore e regista

Luogo di nascita: Roma

Fidanzata: Miriam Galanti

Profilo Instagram ufficiale:@gillesroccaofficial

Biografia

Gilles Rocca nasce a Roma, il 12 gennaio 1983. Il suo nome è di origine francese, in onore del campione di Formula 1, Gilles Villeneuve, scomparso pochi mesi prima della sua nascita. I genitori, Adelio Rocca e Rosalba, sono titolari di un’azienda di famiglia che si occupa di noleggio e assistenza tecnica di strumenti musicali. Sarà proprio l’attività dei geniori a far si che Gilles si trovi a Sanremo, proprio durante la litigata tra Bugo e Morgan.

Vita privata

Gilles Rocca è molto legato alla sua famiglia e alla sua fidanzata, Miriam. Ha un rapporto molto stretto con il padre, Adelio, tanto che durante la sua permanenza sull’Isola proprio lui, nonostante sia molto riservato, non ci ha pensato due volte a inviare una dedica a Gilles per sostenerlo durante questa dura avventura. Gilles è fidanzato con l’attrice Miriam Galanti da 12 anni. I due sono molto innamorati, tanto che lo stesso Gilles ha dichiarato di voler avere un figlio insieme a lei.

Carriera e Lavoro

Gilles inzia la sua carriera nel mondo dello spettacolo coniugandolo con la sua passione per il calcio; partecipò, infatti, alla seconda edizione del reality dedicato al calcio “Campioni, il sogno“. A causa di un brutto infortunio, però, fu costretto ad abbandonare lo sport e scelse di dedicarsi alla sua carriera di attore. Lo ritroviamo in tantissime fiction come: Carabinieri, Don Matteo, Distretto di polizia, Ris, I Cesaroni e Le tre rose di Eva. Al cinema, invece, ha recitato nel film Tre tocchi e in Natale a Londra. Nel 2008 ha vinto il programma Volami nel cuore nella categoria “Attori”. La carriera di Gilles non si ferma qui e vince anche il Premio “Massimo Troisi”, come regista, e “Tulipani di seta nera” come miglior Docufilm e miglior regista. Dirige anche numerosi cortometraggi, tra cui “Metamorfosi”, che parla della violenza sulle donne. Nal cast, come attori, ci sono sia lui che la sua fidanzata, Miriam. Il cortometraggio è diventato un documento ufficiale del Ministero degli Interni. Nel 2020 ha partecipato a Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando, conquistando il primo posto. Nel 2021, è diventato un naufrago de L’Isola dei Famosi.

Gilles Rocca Covid

Durante l’ultima diretta andata in onda de L’Isola dei Famosi, è stato proprio Gilles a dichiarare di aver contratto il covid a dicembre 2020. Un virus che l’ha debilitato molto, sia fisicamente che mentalmente, tanto da esser convinto che le sue prestazioni sull’Isola sarebbero state diverse se non avesse vissuto questo dramma.