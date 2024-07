Gioca online con Slots Palace casino

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Il settore dei casinò non AAMS è ormai in continua espansione. E quello di cui parleremo, con licenza di gioco rilasciata dal Governo di Curacao, è il coloratissimo portale di gambling Slotspalace. Design morbido e leggermente glitterato con un’ambientazione che ricorda il mondo dell’hospitality. Navigazione semplice e intuitiva per un portale ricco di bonus, giochi e opzioni per scommesse sportive.

Nella sezione casinò troviamo i grandi classici dell’azzardo: slot machine, giochi di carte e giochi da tavolo sviluppati dai provider più autorevoli di settore tra cui Yggdrasil, Play’nGO, Quickspin, Red Tiger, iSoftBet e molti altri. Immancabili i tavoli di poker, blackjack, roulette. Migliaia le slot machine: Bigger Bass Bonanza, Book of Dead, Twin Spin Megaways, Money Train 2 e Legacy of Dead sono solo alcuni dei titoli più famosi. Presenti su Slots Palace casinò. Gli appassionati le avranno sicuramente sentite nominare. Tra i giochi da tavolo spiccano invece Dragon Tiger, Lightning Baccarat, Craps e Roulette Diamond. Per la felicità degli high-rollers sono disponibili anche i giochi con jackpot tipo Divine Fortune, Buffalo Trail, 40 Super Hot, Gunslinger Reloaded e molti altri titoli. Occhio ai giochi live per divertirsi in tempo reale con altri player online e veri dealer connessi da remoto.

Dopo la registrazione è possibile sfruttare una delle tante promozioni dedicate ai nuovi iscritti o ai giocatori abituali della piattaforma. Qualche esempio? Il bonus di benvenuto Slots Palace, i bonus di primo, secondo e terzo deposito, il bonus Crazy-Week e Royal End Week, il cashback settimanale, i Daily Drops and Wins. Con i suoi tornei giornalieri e settimanali, e con i programmi VIP, la piattaforma offre premi esclusivi ai partecipanti e rimborsi che possono arrivare anche al 100%. Occhio alla sezioni Collezione d’arte e Boutique in cui guadagnare diamanti virtuali e acquistare promozioni come freebet, respins e molte altre.

L’area delle scommesse sportive, anche in modalità live, non è secondaria ai giochi da casinò. È infatti possibile puntare sui tornei di tutto il mondo e di ogni competizione agonistica: calcio, basket, pallavolo, tennis, sport virtuali e sport minori come lo sci alpino, il football australiano e le freccette. C’è l’imbarazzo della scelta,

Grazie alla tecnologia HTML5, Slots Palace casino è ottimizzato anche per il mobile e consente di giocare via smartphone senza problemi di gameplay, di registrazione o di accesso. L’unica cosa che conta è avere una connessione stabile. Sul versante dell’assistenza è possibile contattare il servizio clienti tramite e-mail e chat dal vivo: 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Depositi e prelievi possono essere effettuati con VISA, Mastercad, MuchBetter, bitcoin, Litecoin. Ethereum e Ripple. Tutte le transazioni sono veloci e sicure. Un altro vantaggio? Non vengono applicate commissioni. Il deposito minimo e il prelievo sono pari a 10€: una cifra piuttosto contenuta. Deposito e prelievo massimo sono invece di 5.000€.