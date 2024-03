Una giovane dipendente sella società calcistica AS Roma sarebbe stata licenziata a seguito della diffusione di un suo video intimo con il fidanzato. Il video sarebbe stato condiviso senza alcuna autorizzazione tra le chat dei dipendenti, calciatori, ma anche di alcuni importanti dirigenti, con un seguito di commenti irripetibili, come riportato dal Fatto Quotidiano. Questa notizia, di per sé particolarmente inquietante e oltraggiosa, sarebbe aggravata dalla decisione di licenziare la vittima di questa tremenda violazione delle propria privacy.

Giocatori Roma condividono video intimo rubato: licenziata la donna

Quella che arriva da Roma è storia paradossale, che fa riflettere su quanto ancora ci sia da fare nella lotta ai pregiudizi e alla disparità di genere. “Incompatibilità ambientale” questa è la motivazione che i legali della società avrebbe impugnato per poter licenziare la giovane vittima. Come spiega l’avvocato della società, a causa della diffusione di questo video, non è più possibile per la ragazza lavorare in questo azienda, assicurandole però il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

Il furto e la diffusione del video

Se per l’AS Roma la storia si chiude con questo licenziamento, sicuramente non sarà così per i legali della ragazza che hanno lavorato fin dallo scorso autunno per riportare la giovane a Trigoria. Parrebbe infatti che il video sia stato diffuso da un giovane calciatore del settore primavera, che aveva chiesto in prestito il telefono alla vittima per poi rubare il video e diffonderlo, fino ad arrivare sui telefoni di dirigenti e calciatori.

Richiesta di intervento del Coni e della FIGC

Lo scandalo non sembra dunque destinato a placarsi e potrebbe coinvolgere anche le più alti vette del calcio e dello sport italiano, come la FIGC e il CONI. Alcune associazioni di categoria a difesa delle donne nello sport, hanno subito richiesto l’intervento per chiarire la questione e tutelare la vittima.