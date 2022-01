Gioco, come distinguere il legale dall’illegale?

Anche il gioco d’azzardo ha dovuto fare i conti con la pandemia da Covid-19. In questi quasi due anni, numeri, dati e statistiche, hanno offerto senza alcun dubbio molti spunti di analisi ei di riflessione. Ciò che appare evidente, e molto probabilmente quasi inevitabile, è che in questo periodo di emergenza sanitaria, divieti, chiusure, limitazioni e restrizioni, a fare da traino è stato in primis il gioco a distanza. Quest’ultimo, che si fa forza sui casinò online sicuri e targati AAMS, nel giro di solo e soltanto due anni, è cresciuto addirittura del 97%.

Ma c’è un altro aspetto che non può non essere sottovalutato, in quanto rappresenta l’altra faccia della medaglia. Il riferimento è al gioco illegale, che, in questo periodo difficile, è cresciuto e ha visto ampliarsi il suo giro d’affari non di poco conto. Ma come si può fare a distinguere il legale dall’illegale? A parlarne sono stati due esperti, che hanno fatto capire come possa essere molto importante l’intervento diretto dello Stato.

A fare il punto della situazione è stata in primis Paola Severino, professore di Diritto penale dell’Università Luiss Guido Carli, che ha parlato durante la presentazione nelle aule parlamentari del rapporto Lottomatica-Censis: “Bisogna riconoscere e tenere ben distinti i due fenomeni del gioco legale e illegale. Non c’è nulla di perverso o negativo nel gioco. Io penso che giocare faccia bene, ma farlo oltre misura rappresenta qualcosa di culturalmente negativo. Il gioco legale è l’argine più solido a quello illegale e questo lo dimostra in primis quanto successo con la pandemia. I risultati sono possibili solo se una vera e propria partnership tra pubblico e privato funziona”.

A parlare però nello specifico di questo che dovrebbe essere il ruolo diretto dello Stato è stato Giuseppe De Rita, presidente Censis. Queste le sue parole: “Il gioco è un fenomeno sociale e come tale va trattato. Oggi scattano nella società tre elementi che si collegano a questo fenomeno sociale. Il primo è che il gioco esiste. Poi in secondo luogo va considerato il rapporto tra il gioco a distanza e l’elemento di irrazionalità che spesso c’è nel gioco stesso e che finisce purtroppo per scatenare la dipendenza e la ludopatia. Infine il terzo elemento fondamentale è il rapporto tra gioco illegale e quello legale. Ed è qui che proprio lo Stato deve intervenire operando attraverso la rete dei concessionari, ma, va detto, senza limitarli. Non dobbiamo aver paura delle paure che circolano sull’argomento gioco d’azzardo, ludopatia e gioco illegale. Queste vanno marginalizzate, rendendo il sistema legale, trasparente, presente e qualificato sul territorio. E il tutto tramite una rete”. Insomma, la strategia appare abbastanza chiara. Non resta che attendere quello che accadrà e se nel 2022 tutto ciò si trasformerà in realtà. L’attesa non può non essere tantissima.

