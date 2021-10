Giorgia Palmas: chi è, carriera, Filippo Magnini, figlie

Giorgia Palmas è una nota conduttrice televisiva, showgirl e attrice, di origine sarda. Classe 1982, Giorgia è diventata popolare per essere una delle ex veline più amate dal pubblico. Giorgia ha due figlie, la prima, Sofia, nata del 2008, avuta dal calciatore Davide Bombardini, e la seconda, Mia, avuta nel 2020, dal suo attuale compagno, l’ex nuotatore Filippo Magnini. Giorgia è stata anche fidanzata a lungo con Vittorio Brumotti, inviato storico di Striscia la Notizia. Attualmente, Giorgia si sta dedicando alla sua famiglia, dopo la sua carriera.

Giorgia Palmas – informazioni sintesi

Nome: Giorgia

Cognome: Palmas

Data di nascita: 5 marzo 1982

Età: 39 anni

Segno Zodiacale: Pesci

Luogo di nascita: Cagliari

Professione: conduttrice televisiva, showgirl e attrice

Figli: Sofia Bombardini (2008), Mia Magnini (2020)

Profilo Instagram ufficiale: @giopalmas82

Giorgia Palmas chi è, vita privata, famiglia, età

Giorgia Palmas è nata a Cagliari il 5 marzo del 1982. Inizia, non appena maggiorenne a varcare le porte del mondo dello spettacolo, conquistando la fascia di “Miss Queen Europe 2000”, e arrivando seconda al concorso di bellezza Miss Mondo. Molto legata alla sua famiglia, decide di lasciare la sua amata Cagliari per inseguire il suo sogno e, nel 2002, conquista gli italiani diventando la “velina mora” di Striscia la Notizia, insieme alla bionda, Elena Barolo. Dal bancone del tg satirico, inizia così la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Esordisce anche come attrice, recitando, nel 2005, nella serie tv, “Carabinieri”. Non trascura nemmeno i reality e, nel 2011, partecipa all’ottava edizione de L’Isola dei Famosi.

Giorgia Palmas carriera professionale

Giorgia Palmas inizia a soli 18 anni ad appassionarsi al mondo della moda e dello spettacolo. Grazie al suo fisico e alla sua bellezza conquista il secondo posto al concorso di bellezza Miss Mondo. Due anni dopo, la sua carriera subirà un’importante impennata grazie al tg satirico, Striscia la Notizia, dove Giorgia diventa la velina mora, al posto di Elisabetta Canalis. Dal balcone del tg satirico, inizia così la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nella stagione televisiva 2004-2005 è valletta, assieme a Francesca Chillemi, dello show I raccomandati, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Esordisce anche come attrice, recitando, nel 2005, nella serie tv, “Carabinieri”. Non trascura nemmeno i reality e, nel 2011, partecipa all’ottava edizione de L’Isola dei Famosi. Conduce anche “Paperissima Sprint” sempre all’interno del tg satirico, Striscia la Notizia, insieme a Vittorio Brumotti, suo ex fidanzato.

Giorgia Palmas figlie

Giorgia ha due figlie, la prima, Sofia, nata del 2008, avuta dal calciatore Davide Bombardini, e la seconda, Mia, avuta nel 2020, dal suo attuale compagno, l’ex nuotatore Filippo Magnini. Filippo e Giorgia si sarebbero dovuti sposare lo scorso anno, ma il matrimonio è stato posticipato a causa della pandemia.

Giorgia Palmas amore

Giorgia è stata anche fidanzata a lungo con Vittorio Brumotti, inviato storico di Striscia la Notizia. Tra le sue storie importanti, però, ovviamente troviamo quella con Davide Bombardini, padre della sua primogenita Sofia, e, ovviamente, Filippo Magnini, suo attuale compagno e padre di Mia, la sua seconda figlia, avuta nel 2020.