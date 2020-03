Giorgia Palmas e Filippo Magnini invitano a stare a casa causa Coronavieus e sostengono anche loro la raccolta per sostenere l’attività medica degli ospedali del Gruppo San Donato

Dopo la recente raccolta fondi promossa da Fedez e sua moglie Chiara Ferragni, in tanti hanno deciso di donare e avviare iniziative in una gara di solidarietà. Fra tutti spiccano anche due personaggi importanti come Filippo Magnini e Giorgia Palmas che hanno deciso di sostenere in tutto e per tutto la raccolta per quanto riguarda l’attività medica degli ospedali del Gruppo San Donato che è in prima linea nel fronteggiare l’emergenza Covid19:

“È un momento difficile e molto delicato per tutti quanti noi. Dobbiamo assolutamente seguire le raccomandazioni e i consigli che ci vengono dati per riuscire a contenere l’emergenza e uscire da questa situazione. Dobbiamo essere uniti in questa battaglia per aiutarci e per aiutare, soprattutto le persone più deboli ed esposte” rivelano Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

