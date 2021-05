Giorgia Soleri: chi è la fidanzata di Damiano dei Maneskin? Età, lavoro e malattia

Il gruppo dei Maneskin, ormai, lo conosciamo tutti. Dal palco di X Factor a quello di Sanremo 2021 (dove sono usciti vincitori), hanno fatto sognare grandi e piccoli con la loro musica. Un gruppo unito anche nella vita, tanto da vederli sempre insieme anche nei post e stories che condividono sui social. Molte, infatti, anche le voci che circolavano su una presunta relazione tra Damiano, il cantante, e Victoria, la bassista del gruppo, da parte dei fan che volevano a tutti i costi vederli insieme. Invece, per chi ancora non lo sapesse, Damiano è già felicemente fidanzato, da circa 4 anni, con la modella milanese, Giorgia Soleri.

Chi è Giorgia Soleri

Nome: Giorgia

Cognome: Soleri

Data di nascita: 3 gennaio 1996

Segno Zodiacale: Capricorno

Età: 25 anni

Luogo di nascita: Milano

Residenza: Roma

Professione: modella

Profilo Instagram Ufficiale: @giorgiasoleri_

Biografia

Giorgia Soleri è nata a Milano il 3 gennaio 1996. Lavora come modella e, attualmente, risiede a Roma. Sulla sua vita privata non si sa molto, ultimamente però sta destando molto interesse un post rilasciato sulla sua pagina instagram dove confessa di soffrire di vulvodinia, una malattia ginecologica caratterizzata da una percezione dolorosa a livello vulvare, conosciuta anche come “malattia invisibile“. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sappiamo che Giorgia, da circa quattro anni, è legata al cantante dei Maneskin, Damiano David. Entrambi molto gelosi della loro relazione non l’avevano mai resa pubblica, sembra, infatti, che l’ufficialità sia arrivata solo il 9 maggio, con una foto pubblicata sui social, e diventata subito virale, che li ritrae insieme, abbracciati.

Carriera

Giorgia Soleri è una modella che viaggia molto per lavoro. La vediamo, infatti, muoversi in giro per l’Italia. Giorgia ha avviato la sua carriera di modella, partecipando a molti servizi fotografici, e nel 2021 si è diventata il volto della pubblicità della Birra Moretti.

Giorgia Soleri Instagram

Con 142 mila follower, il profilo instagram di Giorgia Soleri è molto attivo. Giorgia, ama condividere con i suoi fan, oltre a scatti di lavoro, anche i suoi cambiamenti di look.

Giorgia Soleri Malattia

Giorgia Soleri, ormai nota a tutti per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha raccontato con un post su Instagram, il calvario legato alla sua malattia. Stiamo parlando della vulvodinia, una malattia ginecologica caratterizzata da una percezione dolorosa a livello vulvare, spesso “invisibile” e difficile da diagnosticare. In Italia, ne soffrono circa il 15% delle donne soprattutto in età fertile, ma può presentarsi anche in menopausa e durante la pubertà. La ragazza, con un post su Instagram ha raccontato a tante giovani donne le difficioltà e le problematiche che è costretta a sopportare a causa della malattia. Il disturbo comporta un forte dolore e bruciare a livello vulvare e non si hanno cure definitive. Le donne affette da vulvodinia, purtroppo, devono imparare a conviverci prestando attenzione a piccole accortezze. Tra i sintomi, legati alla malattia, ci sono: secchezza vaginale, irritazione, bruciore e gonfiore.