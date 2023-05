Giornalista spogliata su internet dall’app Lensa! Perché è stata discriminata e ha ricevuto “tonnellate di nudi”

Una giornalista si è trovata in una situazione assolutamente scomoda dopo aver utilizzato l’app Lensa. Si è lamentata di essere stata “spogliata” in 16 dei ritratti che ha scattato, mentre i suoi colleghi hanno ricevuto immagini e “ruoli” più attraenti.

Gli utenti di sistemi operativi iOS o Android possono utilizzare l’app Lensa, un rivoluzionario programma basato sull’intelligenza artificiale, per trasformare le proprie foto in avatar in modo artistico.

Divertente, l’app ha generato molta popolarità, ma anche molte critiche. Una giornalista ha provato Lensa AI ed è rimasta molto delusa. Si è sentita discriminata perché i suoi colleghi sono stati trasformati in astronauti e guerrieri, mentre per lei sono state generate foto di nudo e pose troppo sexy.

Giornalisti indignati per l’app Lensa “ha ricevuto un sacco di nudità”.

“Quando ho provato l’app per avatar AI Lensa, l’ho fatto nella speranza di ottenere risultati simili a quelli di alcuni miei colleghi del MIT Technology Review”. L’app di ritocco digitale è stata lanciata per la prima volta nel 2018, ma di recente è diventata molto popolare grazie all’aggiunta di Avatar Magic, una funzione basata sull’intelligenza artificiale che genera ritratti digitali delle persone in base ai loro selfie.

Ma mentre Lensa ha generato avatar realistici ma lusinghieri – astronauti, guerrieri feroci, foto cool come copertine di album di musica elettronica – io ho ottenuto un’enorme quantità di nudità.

Dei 100 avatar che ho generato, 16 erano in topless e altri 14 in abiti estremamente succinti o in pose esageratamente sessuali”, ha dichiarato la giornalista in un articolo pubblicato su technologyreview.com.

Perché si è sentita discriminata dopo aver usato l’app Lensa

“Ho origini asiatiche, ma sembra che il modello AI abbia colto solo questo dai miei selfie. Le immagini sono chiaramente modellate sui personaggi dei cartoni animati e dei videogiochi. È anche molto probabile che siano pornografiche, dato che ci sono parecchi avatar con molte nudità e pelle scoperta. Alcuni dei miei avatar sembravano piangere”, ha dichiarato il giornalista.Sostiene di essere stata discriminata perché asiatica. “La mia collega bianca ha ricevuto molte meno immagini sessualizzate. Un’altra collega cinese ha ottenuto risultati simili ai miei”, ha scritto la giornalista di technologyreview.com.

Il controverso ‘AI Lens’ in Italia”. Almeno tre cose da sapere”.

Anche l’app di intelligenza artificiale Lensa sta guadagnando popolarità in Italia. Tuttavia, diversi influencer hanno richiamato l’attenzione sui pericoli che l’app nasconde.

“Sì, l’AI Lensa è super divertente. Ma dovresti sapere almeno tre cose prima di giocare con questa app, inviare foto o addirittura pagare”, scrive Dragoș Stanca, un esperto di media online.

In primo luogo, Dragoș Stanca parla dei diritti di ciascun utente sulle immagini”. In base ai termini d’uso, l’utente cede i diritti sulle proprie caratteristiche. Sì, puoi apparire come protagonista di animazioni hentai e così via”, scrive sulla sua pagina Facebook.

Applicazioni come questa fanno per gli artisti quello che i social media hanno fatto per i giornalisti e gli editori agli albori del Web 2.0″.

Prisma Labs, che possiede Lensa AI, è stata fondata da imprenditori russi, i fondatori sono ex-Mail .ru e Yandex, l’amministratore delegato è ex-Yandex, ma la società opera negli Stati Uniti. Comunque: verificate voi stessi”.