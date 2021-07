Giovanna Abate: chi è, Uomini e Donne, Davide Alchimista

Giovanna Abate è una ragazza di 26 anni, nota per la sua partecipazione al programma tv, Uomini e Donne. Giovanna si presentò al dating show, condotto da Maria De Filippi, prima come corteggiatrice e poi come tronista. In piena pandemia, Giovanna decise di portare ugualmente avanti il suo trono e, a giungo, scelse Sammy Hassan. Lontano dai riflettori, però, la loro relazione terminò dopo pochi mesi.

Giovanna Abate – Scheda

Nome: Giovanna

Cognome: Abate

Data di nascita: 16 febbraio 1995

Segno zodiacale: Acquario

Età: 26 anni

Luogo di nascita: Roma

Professione: imprenditrice (ha un negozio di abbigliamento)

Profilo Instagram ufficiale: @abate_gio

Giovanna Abate chi è, vita privata, biografia

Giovanna Abate è nata a Roma il 16 febbraio del 1995, ha dunque 26 anni. Non essendo un personaggio famoso, non sappiamo molto su Giovanna, se non ciò che ha raccontato durante la sua esperienza a Uomini e Donne, il programma che l’ha resa popolare. I suoi genitori si sono separati quando lei era molto piccola e ne ha sofferto molto. È molto legata alla mamma con la quale ha vissuto momenti difficili, sempre legati alla separazione.

Giovanna Abate che lavoro fa

Giovanna gestisce un negozio di abbigliamento insieme alla madre. Il negozio si trova sempre nella capitale, e Giovanna si occupa della parte amministrativa. Un lavoro che le piace molto, e che, terminata la sua esperienza sul piccolo schermo, è tornata a fare.

Giovanna Abate Uomini e Donne corteggiatrice

Giovanna Abate inizia il suo percorso in tv, grazie al programma tv Uomini e Donne. la stagione è quella che precede la pandemia da Covid19, 2019-2020. Giovanna si presenta come corteggiatrice e indirizza le sue attenzioni verso il tronista Giulio Raselli. Insieme a lei nel ruolo di corteggiatrice c’è anche Giulia D’Urso, futura scelta del tronista. Giovanna, molto legata a Giulio, non reagisce bene di fronte alla NON scelta. A distanza di qualche tempo, Maria De Filippi le proporrà di diventare la tronista della successiva edizione, e Giovanna accetta.

Giovanna Abate Uomini e Donne tronista

Giovanna nel suo ruolo da tronista frequenta principalmente tre ragazzi: Sammy Hassan, Alessandro Graziani e Davide Bosolo (inizialmente noto come l’Alchimista che iniziò a conoscere Giovanna con il volto nascosto da una maschera). Giovanna Abate alla fine scelse Sammy Hassan. Una scelta aspettata ma non condivisa da molti, viste le continue liti tra i due. Dopo la scelta di Giovanna, la parola passa a Sammy che deve rispondere con un si o con un no. La sua risposta spiazza tutti, “ti ho detto mille volte che il mio sarebbe stato un no”. A questo punto Sammy si alza e se ne va. Giovanna rimane senza parole e, anche, visibilmente delusa. Qualche minuto dopo si capisce che si è trattato di uno scherzo di Sammy. Sul video compare la scritta “la nostra è magia per questo la mia risposta è SI”. A questo punto Sammy rientra con un mazzo di rose rosse. Nonostante questo, però, la storia tra i due è terminata dopo nemmeno un mese dalla scelta. Secondo Giovanna, scottata da quanto accaduto, è stato Sammy a non voler provare a costruire un rapporto fuori dalla trasmissione.