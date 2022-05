Giovanna Ralli, chi è? Età, marito, malattia, sorella

Chi è Giovanna Ralli

Nata a Roma nel quartiere Testaccio, il 2 gennaio del 1935, all’età di 87 anni, Giovanna Ralli ha appena ritirato uno dei riconoscimenti più importanti per un attore: il David di Donatello.

La sua carriera da attrice inizia da piccolissima, a soli 6 anni, recitando nel film “La maestrina”. La sua propensione e il suo talento artistico, sono fin da subito evidenti, tuttavia, in pochi sapranno che la sua propensione al mondo della recitazione è nato per un fatto piuttosto drammatico: aiutare la famiglia alla prese con il conflitto bellico.

La carriera

Giovanna Ralli è stata una delle attrici più amate dagli anni cinquanta in poi. Due film su tutti hanno contribuito a dare un forte imprinting alla sua carriera: “C’eravamo tanto amati” e “La fuga”. Entrambi i film le sono valsi il ” Nastro d’Argento “.

Ma se è vero che questi due film hanno contribuito a consacrarla, la sua carriera non si è fermata qui. Giovanna Ralli ha avuto la fortuna di lavorare e recitare accanto a personaggi del calibro di: Totò, Vittorio Gassman, Mario Monicelli e molti altri. Il successo è stato talmente tanto e la bravura non da meno, che per lei si sono aperte anche le porta del mondo dorato di Hollywood.

Per fare un piccolo excursus sulla sua carriera, vi diamo qualche nome. Giovanna Ralli è andata in scena con i più famosi attori di sempre: Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Totò, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi. È stata diretta da registi del calibro di: Vittorio De Sica, Ettore Scola, Mario Monicelli è Roberto Rossellini.

Gli anni del teatro

C’è una parte della sua vita, dedicata al Teatro, che non è da meno. Stiamo parlando del successo della commedia di Garinei e Giovannini “Un paio d’ali”, che debutta al Lirico di Milano nel 1957, affiancata da Renato Rascel. È in questa pièce teatrale di straordinario successo, che Giovanna Ralli canta per la prima volta la canzone “Domenica è sempre domenica” scritta per lei dal musicista, compositore e Direttore d’Orchesta Francesco Kramer Gorni.

Vita privata: marito e sorella

Nell’Intermezzo hollywoodiano, l’attrice italiana, ha avuto una lunga relazione con Michael Cane, produttore e attore cinematografico, di origini inglesi.

Un altro grande produttore è stato legato all’attrice per tanti anni, Sergio Amidei. Gran parte della sua vita però l’ha trascorsa a partire dal 1977 e fino alla sua morte, avvenuta nel 2013, con l’avvocato Ettore Boschi, da cui non ha avuto figli.

La sorella maggiore, Patrizia Lari (al secolo Patrizia Ralli), è anch’essa attrice, e conta all’attivo 16 film. La sua carriera è iniziata con il film “Senza Pietà”, nel 1948. Prima aveva lavorato principalmente in teatro.

La malattia

Giovanna Ralli è stata contagiata dal Covid 19, durante la pandemia. Stando alle parole dell’attrice, quell’esperienza l’ha profondamente segnata, soprattutto da un punto di vista emotivo. Tanto che non fa mistero di essere molto attenta e vicina ha chi ha avuto lo stesso destino.